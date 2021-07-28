Güroymak'ta aşı bilgilendirme toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak'ta aşı bilgilendirme toplantısı

İHA

Güroymak'ta aşı bilgilendirme toplantısı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde muhtarlara yönelik aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, Bitlis İl Sağlık Müdürü Koray Okur, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Taşdemir ve Güroymak Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Toklu, Güroymak YİBO konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda korona virüs salgınının tüm vatandaşlar için tehlike ve tehdit olarak devam etmesine rağmen vatandaşlarda maske ve mesafe tedbirlerini uygulama noktasında gevşeme görüldüğü, bununla birlikte aşılama oranlarının da ilçe genelinde çok düşük olması sebebiyle vaka sayılarında tekrar artışın başladığı belirtildi. Artan vaka sayılarının tekrar kapanma ve kısıtlama tedbirlerine neden olmaması için vatandaşların muhakkak aşı yaptırması gerekliliği muhtarlarla paylaşılarak, aşılamanın koruyuculuğunun önemi vurgulandı.
Kaymakam Zeyrek, tüm sağlık kuruluşları ve aşı merkezlerinde aşıların mevcut olduğunu, köylerin tamamına da sağlık ekiplerince aşı temin edildiğini belirterek, "Muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BEÜ’ye 3 bin 153 yeni öğrenci katılacak
YEREL HABERLER BEÜ’ye 3 bin 153 yeni öğrenci katılacak
Bitlis’te aşı bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Bitlis’te aşı bilgilendirme toplantısı
Meral Akşener: “Oyumuz yüzde 16 civarında, yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Meral Akşener: “Oyumuz yüzde 16 civarında, yüzde ...
Akşener: Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak
YEREL HABERLER Akşener: Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan ...
Adilcevaz Belediyesinden mesleki yeterlilik eğitimi
YEREL HABERLER Adilcevaz Belediyesinden mesleki yeterlilik eğitimi
Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını ...
BİLSEM öğrencileri yaptıkları ahşap oyuncakları köy çocuklarına hediye etti
YEREL HABERLER BİLSEM öğrencileri yaptıkları ahşap oyuncakları köy ...
Rektörlerden TATSO’ya “Pomza ve Perlit Çalıştayı” ziyareti
YEREL HABERLER Rektörlerden TATSO’ya “Pomza ve Perlit Çalıştayı” ...