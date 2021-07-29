Bitlis´te vaka görülen 3 köy, karantinaya alındı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS Merkeze bağlı 3 köy, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, merkeze bağlı Yumurtatepe, Ekinli ve Başhan köylerinde de yeni vakalar tespit edildi. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, bu yerleşim yerlerinin karantinaya alınmasına karar verildi. Bitlis Valiliği'nde yapılan açıklamada, "İl merkezine bağlı Yumurtatepe, Ekinli ve Başhan köylerinin 28 Temmuz 2021 saat 23:59 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köylerin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-07-29 10:49:14



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