Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uygulama Oteli protokolü imzalandı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bina, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin ders ve staj uygulamaları için tahsis edildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Ahlat Kaymakamlığı arasında düzenlenen protokol, Bitlis Eren Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ imzaladı. Protokol imza töreninde açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Uygulama Oteli'nin hem Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri için hem de Ahlat ilçesinin turizm, otelcilik ve ikram hizmetleri sektörü için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Rektör Elmastaş, uygulama otelinin Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerine staj ve uygulama imkanı sağlarken ilçedeki konaklama, ikram ve organizasyon hizmetlerine de altyapı desteği sunacağını ve bu vesileyle Bitlis’te “Gastronomi Turizmi”ne öncülük etmek istediklerini ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise “Ahlat’ta turizmi geliştirmek ve yeni konaklama alanları oluşturmak amacıyla vakfımıza ait eski hastane binası; Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin ders ve staj uygulamaları için tahsis edildi. İlçemize ve Gastronomi Turizmi’ne hayırlı olmasını diliyor; Rektörümüz Necmettin Elmastaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

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