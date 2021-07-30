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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TATSO’dan iki doz aşı olana evraklar yıl boyunca ücretsiz verilecek

İHA

TATSO’dan iki doz aşı olana evraklar yıl boyunca ücretsiz verilecek

Bitlis’te Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), iki doz aşısını yaptıran üyeleri için oda evraklarının yıl boyunca ücretsiz verilmesi kararını aldı.
Bitlis’teki aşılama çalışmalarına katkı sunmak için kolları sıvayan TATSO, bu kapsamda kampanya başlattı. Tatvan’ın yanı sıra Bitlis’in nüfusu en fazla ilçelerinden olan Ahlat ve Adilcevaz ilçesindeki üyeleri de kapsayacak kampanya kapsamında iki doz aşısını yaptıran TATSO üyeleri, yıl sonuna kadar oda evraklarını ücretsiz alacak. Koronadan dolayı yaşanan zorlu ve sıkıntılı sürecin atlatılması için başlatılan kampanyanın startını veren TATSO, kampanya ile hem üyelerine hem de aşılama sürecine katkı sunmuş olacak. Kampanyanın başlatılmasının ardından evrak için odaya gelen ilk üyelerden iki doz aşısını yaptırmış olan üyelere evrakları ücretsiz olarak verilmeye başlanırken, henüz aşılarını yaptırmamış olan üyeler de aşılarını yaptırmaları için aşı noktalarına yönlendirildi.
Başlatılan kampanya ile ilgili açıklamada bulunan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, koronayla mücadeleye destek vermek ve aşı çalışmalarına katkı sunmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Yaşanan süreçten herkesin bir şekilde zarar gördüğünü ve zarar görmeye devam ettiğini kaydeden Adabağ, bu illetten kurtulmanın tek yolunun aşıdan geçtiğine dikkat çekti. Pandeminin yeniden pik yaptığı bu süreçte Bitlis olarak aşılama oranında son sıradaki iller arasında yer aldıklarını kaydeden Adabağ, “Aşının önemini belirtmek ve sürece katkı sunmak adına TATSO olarak bir kampanya başlattık. Bu virüsü ortadan kaldıracak tek şey aşılamadan geçiyor. Bizler de buna katkı sunmak maksadıyla daha öncesinde de üyelerimize uyarıcı mesajlar atmıştık. Ancak maalesef hala aşıya karşı bir direnç söz konusu. Bu yüzden de bölgemiz ve ilimizdeki hastaneler başta olmak üzere birçok hastane yeniden hastalarla doldu. Vakalar her geçen gün artıyor. Bu noktada TATSO olarak bizler sürece nasıl katkı sunabiliriz diye düşündük. Bu yüzden de ilk olarak üyelerimizden başlamak suretiyle sürece destek noktasında bir kampanya başlattık. Bu kampanyamızla birlikte Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizdeki yaklaşık 2 bin üyemizden iki doz aşısını yaparak aşı kartını ibraz eden üyelerimize 2021 yılının sonuna kadar oda evrakları ücretsiz olarak verilecek. Bu kampanya ile birlikte kendi yetkimizde olan tüm oda evraklarını ücretsiz olarak vermeyi taahhüt ediyor ve herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
İki doz aşısını yaptırarak oda evraklarını ücretsiz alan ilk üyelerden olan İbrahim Sevinç, “Başlatılan kampanya hem cebimize hem de sağlığımıza iyi gelecek. Bu vesile ile hem sağlığımızı hem de cebimizi düşünen TATSO’ya teşekkürlerimizi iletiyor, herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.
TATSO üyelerinden Teli Arslan da, başlatılan kampanyanın önemine vurgu yaparak, aşı olmanın gerekliliğine dikkat çekti.

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