Bitlis'te 'Gençler Aşı Oluyor' kampanyası



Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS-TATVAN, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düşük seviyede olan aşılama oranının, gençler arasında artırılması için Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından 'Gençler Aşı Oluyor' kampanyası düzenledi. Aşılarını yaptıran gençler arasında düzenlenen çekilişte 2 kişiye bisiklet hediye edildi.

Aşılama oranları düşük olan illerden biri olan Bitlis'te aşılamaya dikkat çekmek ve teşvik etmek amacıyla Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından 'Gençler Aşı Oluyor' kampanyası yapıldı. Etkinliğe katılan gençler, kurulan stantta aşılarını yaptırdı. Tatvan Yaşam AVM'de, Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı standında saat 15.00 ile 17.00 arasında aşı olan gençler, etkinliğin bitmesiyle çekilişe katıldı. Çekiliş sonucunda kazanan 2 kişiye bisiklet hediye edildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan, maalesef pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu performansı aşılamada gösteremedi. Aşılama 65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe aşılama oranının düştüğünü gördük. Özellikle 18-25 yaş arasındaki aşılamada maalesef istenilen seviyeye bugüne kadar ulaşamadık. 18 yaş üstündeki bütün Tatvanlı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz. Hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı yapalım ve bunun sebep olduğu toplumsal ve sosyal maliyetin önüne de hep birlikte inşallah geçelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren ÇALIŞKAN

2021-07-30 10:52:04



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