Ahlat’ta 2 köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki 2 köy, korona virüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda ilçeye bağlı Yeniköprü ve Cemalettin köyleri ile ilçe merkezindeki 3 apartman korona virüs vakalarının görülmesi üzerine karantina kararı alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre Yeniköprü ve Cemalettin köylerinde ve Erkizan Mahallesi’ndeki 3 apartman 20 gün süreyle karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.