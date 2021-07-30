Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Gayda köyü istikametine giden Ömer Önsüz yönetimindeki 13 AZ 368 plakalı kamyonet, Yemişli köyü yakınlarındaki Gayda Virajı mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer Önsüz, vatandaşların yardımıyla ambulansla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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