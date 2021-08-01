Bitlis'te kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´te saman yüklü kamyon karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan kamyon sürücüsü AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Bitlis-Diyarbakır yolunun 35´nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır´dan Bitlis'e giden 63 F 4328 plakalı kamyon, Karınca Köyü yakınlarında virajı alarken karşı yönden gelen saman yüklü 13 ED 308 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada saman yüklü kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen sürücü sıkıştığı, sürücü koltuğundan kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-08-01 14:30:55



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