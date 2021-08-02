Hizan’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’ yapıldı

– Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirleri katıldı. Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada ve ülkemizde çözümlenmesi gereken en önemli sorunların başında geldiğini söyleyen Kaymakam Yelek, “Bu şiddet eyleminin, mağdura yakın bir kişi tarafından işlenmesi, tekrar etmesi, hatta süreklilik içermesi ve kadın üzerinde ağır duygusal ve fiziksel etkilerinin olmasına rağmen çoğu zaman dışa aksettirilmek istenmemesi gibi birçok nedenden dolayı diğer şiddet türlerinden farklılık arz etmektedir. Şiddete maruz kalan veya kalabilecek kadınlarımızın korunması ve kollanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz” dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda ilçede yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

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