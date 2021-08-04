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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesi Çocuk Şenlikleri devam ediyor

İHA

Tatvan Belediyesi Çocuk Şenlikleri devam ediyor

– Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘Tatvan Çocuk Şenliği’, birbirinden güzel aktivitelerle devam ediyor.
Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin organize ettiği ‘Tatvan Çocuk Şenliği 2021’ etkinliklerinde birbirinden güzel ve eğlenceli aktiviteler bulunuyor. Etkinlik alanını ziyaret eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çocuklar ve aileleri ile sohbet edip boyama kitabı hediye etti. Survivor parkuru, halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama, mendil kapmaca, körebe, uçurtma şenliği, palyaçolar, çizgi film karakterleri, ikramlar ve birbirinden eğlenceli, renkli ve aynı zamanda eğitici etkinlikleri Tatvanlılarla buluşturan Tatvan Çocuk Şenliği, minik misafirlerini bekliyor.
Etkinlik yaz sonuna kadar pazar günleri düzenlenecek.

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