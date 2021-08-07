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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortez-protez üretiyorlar

İHA

Tatvan’da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortez-protez üretiyorlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortezprotez üretiyorlar.
Kendi imkânlarıyla ortezprotez üreten genç girişimciler Bitlis ve çevre illerde bir ilke imza atıyorlar. Bitlis Tatvan’da ortezprotez yapım ve uygulama merkezinde çalışan genç girişimciler engelsiz hayatlar için hem mücadele ediyor hem de kendilerine kazanç sağlıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan ortezprotez üreticisi Ömer Uluç, “Bölgemizde olan engelli insanlarımıza halkımıza engelsiz bir yaşam sunabilmek için bu faaliyeti göstermekteyiz. Yani bu şekilde insanlarımıza elimizden geldiğince ortez olsun protez olsun bütün işlerini yapabiliyoruz. Bunun için öncelikli aşamamız hastalarımızın ölçülerini alıyoruz. Ölçülerine göre hastalıklarına göre kalıp işliyoruz. Kalıbına göre malzemesini çekiyoruz. Bu şekilde prova yapıyoruz. Provadan sonra eksik olan taraflarını tamamlayıp hastalarımıza uygulatıyoruz. Ve burada belli bir süre eğitimlerini veriyoruz. Eğitimlerini verdikten sonra hastalarımızı gönderiyoruz. O şekilde buradaki bütün Bitlis halkına sesleniyorum. Burada başka bir yapım ve uygulama merkezi olmadığı için ve halkımızın da bunun bilincinde olmadığını görüyoruz. Birçok halkımız engelli olarak şuanda yaşam sürdürmektedir. Çok zorluklar çektiğini görebiliyoruz. Bundan kaynaklı olarak hani buraya gelip normal engelsiz insanlar gibi herkes gibi sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. Bu cihazları kullanarak normal insanlar gibi herhangi bir engel teşkil etmeden günlük hayatlarında kullanabilecekleri cihazları yapabiliyoruz. Ve engelsiz bir yaşam diliyoruz onlara” dedi.
Ortezprotez teknikeri Ali Çelebi ise “Bu işi yaklaşık olarak 5 senedir yapıyorum. Bölgemizde büyük bir eksiklik olduğu için bu işe girişme planı yaptık. Arkadaşım Ömer Uluç ve destekçim olan birkaç arkadaşım oldu. Buna başladığım zaman ilk etapta zorluklar çektim tabi ki. Sonrasında buna başlamam gerektiğini düşündüm. Protezortez işine başladım. Bölgemiz adına büyük bir eksiklik olduğu için biz bu eksiği tamamlamak adına protezortez girişimine başladık. Yaptıktan sonrada halkımızın gerçekten de büyük bir eksiklik yaşadığını fark ettik. Bu eksikliği gidermek için bütün elimizden gelen maddi ve manevi desteği de sağlayacağımıza buradan halkımıza belirtmek istiyoruz” dedi
Ortez takılan Mehmet Ali Karaca’nın babası İrfan Karaca, “Mehmet Ali oğlum yaklaşık 5 yıldır fizik tedavi görüyor. Ayaklarının sinir damarında hasar var. Onu tedavi ediyoruz. Ortezprotez kullanması gerekiyor. Tatvan’da olan arkadaşlardan temin ettirdik yardımcı oldular. Girişim ortopedi Tatvan’da yardımcı oldular yaptılar. Oğlum şuan çok rahat yürüyor. Teşekkür ederim bu arada onlara da. Olması bizim faydamıza olması çok yararlı çok faydalı bir şey” dedi.

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