Tatvan’da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi

İHA

Tatvan’da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’nde “Nemrut Fest” etkinliği kapsamında ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı etkinlikteki birçok program iptal edilirken, sadece ağaç dikimi ve yelken gösterileri yapıldı.

Tatvan Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Nemrut Krater Gölü’nün bulunduğu alana gelen gençler, bisikletleriyle bölgeyi dolaştı, gölde yelken gösterisi düzenlendi. Etkinlikler ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani; “Bugün Türkiye’nin en büyük dünyanın da ikinci en büyük krater gölündeyiz. Nemrut Krater Gölü, Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içinde olan 2 bin 250 rakım yükseklikte bir çanağın içinde 50 metrekare çapında büyük büyük bir doğa harikası bir yer. UNESCO’ya aday olan bir coğrafyadayız. Doğa harikası içindeyiz şuan. Burada büyük bir gölümüz, ılık gölümüz, buhar bacaları olan var. Burada güzel ve büyük bir etkinlik düzenledik. Nemrut Fest adı altında. Bu etkinliğimizin amacı Nemrut Krater Gölü’müzü dünyaya tanıtmak. Gelip görülmesi gereken güzel harika bir coğrafya. Güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımızın da büyük bir talebi var. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber organize içindeyiz. Van Gölü Aktivistleriyle beraber bir bisiklet turu dâhilinde Tatvan Belediyesiyle beraber güzel bir program düzenledik. Programımızın içinde farklı programlarımızda vardı” dedi.

“Konser ve oyun programlarımızı iptal ettik”
Türkiye’yi saran bir yangın ile mücadele içinde olduklarını ifade eden Başkan Geylani, “Başta Antalya ve Marmaris olmak üzere büyük bir orman yangını var. Orada ciğerlerimiz yandı. Dünyanın ciğerleri yandı. Orada rahmete giden vatandaşlarımıza, görevli personellerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu orman yangını ve vefat eden personellerimiz adına burada bir ağaç etkinliği düzenledik. Onların anısına fidan ektik. Konser ve oyun programlarımızı iptal ettik. Amacımız burada onları hatırlamak. Onların anısına ağaçlar dikmek. Biz Tatvan Belediyesi olarak inan ki orada çıkan yangın bizimde ciğerlerimizi yaktı. Şuan personellerimiz araçlarımız yangın bölgesinde. Oradaki ateşi söndürmek için su taşıyorlar. Orada mücadele içindeler. Bizde burada elimizden geldiği kadar bu acıyı hissediyoruz. Burada bin ağaçla etkinliğimize programımıza başladık. Bu ağaç ekimi binleri, milyonları bulacak. Yeşil vatanımıza biz sahip çıkacağız. Ekilen ağaçların misliyle binlerce misliyle ekimi gerçekleştirilecek. Biz başta söylediğimiz gibi bin ölür bin diriliriz. İnan ki yeşil vatanımıza sahip çıkacağız. Başta Tatvan’ı, Bitlis’i yemyeşil alana getireceğiz tekrardan. Güzel bir etkinlik oldu. Biraz buruk geçti. Malumunuz yangından dolayı vefat edenlerden dolayı çok üzdük. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Nemrut festivalimizi daha büyük daha çaplı kutlamayı planlıyoruz. Amacımız başta size bahsettiğim gibi bu güzel coğrafyayı başta Türkiye’ye akabinde dünyaya tanıtmak. UNESCO’ya adayız. Nasip olursa UNESCO listesine de büyük oranda girmeyi hedefliyoruz. İnşallah onunla da beraber dünyaya tanıtılmış olacak. Ben buradan tüm hemşerilerimizi tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Gelip burayı görsünler. Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü akabinde en büyük krater gölü Bitlis Tatvan sınırlarımız içinde. Ben onları buraya davet ediyorum. Gelip görsünler. Gerçekten gelip görünmesi gereken doğa harikası bir yer. Buradaki bütün hemşerilerimize vatandaşlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarına da bizi yalnız bırakmadığınız için ayriyeten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan’da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortez-protez üretiyorlar
YEREL HABERLER Tatvan’da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ...
LGS’de Türkiye ikincisi olan Güler’e Başkan Geylani’den hediye
YEREL HABERLER LGS’de Türkiye ikincisi olan Güler’e Başkan ...
Bitlisli Nurcihan Ekinci, 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bitlisli Nurcihan Ekinci, 5. kez Türkiye Şampiyonu ...
Bitlis’te tekerlekli kayak yarışması
YEREL HABERLER Bitlis’te tekerlekli kayak yarışması
Hastalar Nemrut Dağı’ndaki buhar bacalarında şifa arıyorlar
YEREL HABERLER Hastalar Nemrut Dağı’ndaki buhar bacalarında şifa ...
Tarihi İşletme Oteli restore ediliyor
YEREL HABERLER Tarihi İşletme Oteli restore ediliyor