Tatvan’da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’nde “Nemrut Fest” etkinliği kapsamında ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı etkinlikteki birçok program iptal edilirken, sadece ağaç dikimi ve yelken gösterileri yapıldı.



Tatvan Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Nemrut Krater Gölü’nün bulunduğu alana gelen gençler, bisikletleriyle bölgeyi dolaştı, gölde yelken gösterisi düzenlendi. Etkinlikler ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani; “Bugün Türkiye’nin en büyük dünyanın da ikinci en büyük krater gölündeyiz. Nemrut Krater Gölü, Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içinde olan 2 bin 250 rakım yükseklikte bir çanağın içinde 50 metrekare çapında büyük büyük bir doğa harikası bir yer. UNESCO’ya aday olan bir coğrafyadayız. Doğa harikası içindeyiz şuan. Burada büyük bir gölümüz, ılık gölümüz, buhar bacaları olan var. Burada güzel ve büyük bir etkinlik düzenledik. Nemrut Fest adı altında. Bu etkinliğimizin amacı Nemrut Krater Gölü’müzü dünyaya tanıtmak. Gelip görülmesi gereken güzel harika bir coğrafya. Güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımızın da büyük bir talebi var. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber organize içindeyiz. Van Gölü Aktivistleriyle beraber bir bisiklet turu dâhilinde Tatvan Belediyesiyle beraber güzel bir program düzenledik. Programımızın içinde farklı programlarımızda vardı” dedi.



“Konser ve oyun programlarımızı iptal ettik”

Türkiye’yi saran bir yangın ile mücadele içinde olduklarını ifade eden Başkan Geylani, “Başta Antalya ve Marmaris olmak üzere büyük bir orman yangını var. Orada ciğerlerimiz yandı. Dünyanın ciğerleri yandı. Orada rahmete giden vatandaşlarımıza, görevli personellerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu orman yangını ve vefat eden personellerimiz adına burada bir ağaç etkinliği düzenledik. Onların anısına fidan ektik. Konser ve oyun programlarımızı iptal ettik. Amacımız burada onları hatırlamak. Onların anısına ağaçlar dikmek. Biz Tatvan Belediyesi olarak inan ki orada çıkan yangın bizimde ciğerlerimizi yaktı. Şuan personellerimiz araçlarımız yangın bölgesinde. Oradaki ateşi söndürmek için su taşıyorlar. Orada mücadele içindeler. Bizde burada elimizden geldiği kadar bu acıyı hissediyoruz. Burada bin ağaçla etkinliğimize programımıza başladık. Bu ağaç ekimi binleri, milyonları bulacak. Yeşil vatanımıza biz sahip çıkacağız. Ekilen ağaçların misliyle binlerce misliyle ekimi gerçekleştirilecek. Biz başta söylediğimiz gibi bin ölür bin diriliriz. İnan ki yeşil vatanımıza sahip çıkacağız. Başta Tatvan’ı, Bitlis’i yemyeşil alana getireceğiz tekrardan. Güzel bir etkinlik oldu. Biraz buruk geçti. Malumunuz yangından dolayı vefat edenlerden dolayı çok üzdük. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Nemrut festivalimizi daha büyük daha çaplı kutlamayı planlıyoruz. Amacımız başta size bahsettiğim gibi bu güzel coğrafyayı başta Türkiye’ye akabinde dünyaya tanıtmak. UNESCO’ya adayız. Nasip olursa UNESCO listesine de büyük oranda girmeyi hedefliyoruz. İnşallah onunla da beraber dünyaya tanıtılmış olacak. Ben buradan tüm hemşerilerimizi tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Gelip burayı görsünler. Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü akabinde en büyük krater gölü Bitlis Tatvan sınırlarımız içinde. Ben onları buraya davet ediyorum. Gelip görsünler. Gerçekten gelip görünmesi gereken doğa harikası bir yer. Buradaki bütün hemşerilerimize vatandaşlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarına da bizi yalnız bırakmadığınız için ayriyeten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun” şeklinde konuştu.

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