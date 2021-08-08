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Ülkede çıkan yangınlardan dolayı Nemrut Dağı’nda ağaç dikimi gerçekleştirildi

İHA

Ülkede çıkan yangınlardan dolayı Nemrut Dağı’nda ağaç dikimi gerçekleştirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde, ülkede meydana gelen yangınlardan dolayı ağaç ve fidan dikimi gerçekleşti.
Tatvan Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı Nemrut Dağı’nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan ekiminin ardından yangında hayatını kaybedenler için dualar okundu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Türkiye’nin en büyük Dünya’nın da ikinci en büyük krater gölündeyiz.. Bizim her sene düzenlediğimiz Nemrut etkinlikleri vardı. Biz bu seneki etkinliklerimizi özellikle dikkat çekmek ve bu farkındalığı yaşatmak için Nemrut Krater Gölü’nde yapmak istedik. Burada genç çocuklarımızla, genç fidanlarımızla beraber rahmete gitmiş olan vatandaşlarımıza ve bu yangını söndürmek için hayatını kaybetmiş olan görevliler anısına burada bir ağaç ve fidan ekimi düzenledik. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Dünyanın ciğerleri yandı. Allah bunlara fırsat vermesin. Biz burada Tatvan halkı adına burada gençlerimizle beraber söz veriyoruz, yanan her ağacın misliyle on misliyle Tatvan’ımıza ekeceğiz inşallah. Bunun ilk başlangıcını burada başlattık. Yıl itibariyle bir yanmışsa bin ekeceğiz. Allah’ın izniyle hem biz hem de geleceğimiz burada. Bundan dolayı kimse bizi sindiremez. Ben tekrardan rahmete giden vatandaşlarımıza ve görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Buraya gelen tüm hemşerilerimize tüm basın mensuplarımıza da ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” dedi.

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