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Bitlis düşman işgalinde kurtuluşunun 105'nci yılı

İHA

Bitlis düşman işgalinde kurtuluşunun 105'nci yılı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına, Valilik ve belediye çelenklerinin konulması ile başlayan programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bugünün, bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersin verildiği gün olduğunu söyledi. Vali Çağatay, "Bugün Bitlislilerimizin gurur günüdür. Bugün Bitlislilerimizin iftihar bayramıdır. Bayramımız mübarek olsun. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, tam 105 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Bundan 105 yıl önce bu topraklarda kol gezmeye çalışan düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde bertaraf olmuş, toprak diyerek üzerine bastığımız bu yerlerde, sayısız vatan evladımız şehit olmuş ve 8 Ağustos 1916 yılında yaşanılanlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık bir göstergesi olmuştur" diye konuştu.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Bitlis konulu şiirler okunurken, 8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşundan dolayı Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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