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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlisli dalgıçlardan Van Gölü'ne anlamlı dalış

İHA

Bitlisli dalgıçlardan Van Gölü'ne anlamlı dalış

Tatvan Dalgıçlık Kulübü üyeleri, Bitlis’in Rus işgalinden kurtuluşunun 105. yılı anısına Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne dalış gerçekleştirdi.
Tatvan Dalgıçlık Kulübü üyelerinden Salih Aygün ve İshak Geylani tarafından gerçekleştirilen dalış etkinliği ile Van Gölü'nün Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü sahilinde dalış yapıldı. Yapılan dalış ile Van Gölü'nün 13 metre derinliğinde bulunan Rus batığını da inceleme imkanı bulan dalgıçlar, Van Gölü’nün yüzeyi gibi su altının da eşsiz bir hazine olduğunu vurguladı.
Su sporları meraklılarını Van Gölü’ne davet eden dalgıç Salih Aygün ve İshak Geylani, "Bizler Tatvan Dalgıçlık Kulübü üyeleri olarak Bitlis’in kurtuluşu anısına Van Gölü'nün derinliklerine ve 13 metre derinliğinde bulunan Rus batığına anlamlı bir dalış gerçekleştirdik. Allah’ın bize büyük bir lütfu olan Van Gölü’nün korunmasına yönelik tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir. Van Gölü havzasında yaşayan her vatandaşın göle sahip çıkmasını rica ediyoruz. Başka bir Van Gölü yok, lütfen sahip çıkalım. Van Gölü'nün 13 metre derinliğinde bulunan Rus batığının tarihçiler tarafından incelenmesi ve dalış noktası olarak korunma altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle bu güzellikleri bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Bitlis’in kurtuluşunun 105.yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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