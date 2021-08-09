Tatvan’da düğün salonu işletmecileriyle toplantı düzelendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonu işletmecileriyle koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında toplantı düzelendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı kapsamında düğün salonu işletmecileriyle bir araya gelen TATSO Başkanı Bilal Adabağ, son günlerde ilimiz genelinde artan vaka sayılarına dikkat çekti. Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda; virüsün en fazla yayılabileceği alanlardan biri olan düğün salonlarında uyulması gereken tedbirler ve yeni alınacak tedbirler görüşülüp istişare edildi. Tedbirlere uyulması ve uygulanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Bilal Adabağ, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, tedbirlere uyulmaması durumunda gidişatın yeni bir kapanma süreciyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Tedbirlere gösterilen hassasiyetten ötürü teşekkürlerini ileten Adabağ, aşılarını henüz yaptırmamış olan vatandaşlarında aşılarını biran önce yaptırmaları uyarısında bulunarak, ilçemiz genelini kapsayacak yeni tedbirlerin ise yapılacak görüşme ve koordineler sonrasında bildirileceğini belirtti. Düğün Salonu İşletmecileri ise, hali hazırda uygulanan tedbirlere uyulması noktasında azami gayret gösterdiklerini dile getirerek, toplum sağlığı için alınacak yeni tedbirlere de harfiyen uymaya hazır olduklarını ifade ettiler.

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