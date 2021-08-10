Tatvan’da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor

İHA

Tatvan’da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren bir akademi tarafından faaliyete geçirilen sosyal etkinlik kapsamında gençlere halk oyunları dersi veriliyor.
Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren bir akademi tarafından faaliyete geçirilen sosyal etkinlik kapsamında gençlere halk oyunları dersi veriliyor. Sosyal etkinlik çerçevesinde gösteriler sunan akademi öğrencileri pandemi kısıtlamalarının ardından artan düğünlerde de düğün sahiplerine gösteriler sunuyor. Son zamanlarda Bitlis’te klişe haline gelmiş düğünlerden de farklılık oluşturulması için yapılan halk oyunları gösterileri düğün sahiplerini de bir hayli mutlu ediyor. Akademi ekibi gençlerin sosyal medyadan uzaklaşıp sosyal aktivitelere yönelmesi ve Tatvan’da ki sosyal faaliyetlerin arttırılması açısından önem kazanıyor.
Açıklamalarda bulan halk oyunları antrenörü Emrullah Akdeniz; “Pandemiden sonra düğünlerin artmasıyla özellikle gerçekten bir yoğunluk başladı. Zeybek ve Reyhani yönelik koroografileri istenmeye başladı. Bizde o çalışmaları bu aralar yürütüyoruz. Diğer branşlarımıza da talepler arttı. Mesela pandemiden dolayı dışarı çıkamayan çocuklarımız evde telefon ve internet bağımlısı oldular. Gelip bize kayıt yaptıran ailelerin tamamı işte çocuğumuzu birazcık bu internet sevdasından uzaklaştırmak için ne yapabiliriz. Bizde onlara bu sanatsal müzik kurslarımızı öneriyoruz. Sanatsal kurslarımıza ilgi güzel bir düzeyde” dedi.
Halk oyunları öğrencisi Münir Demir ise; “Ben evde bunaldığımdan ötürü su&em akademide zamanımı geçiriyorum. Akademide zeybek, reyhani vs. oyunlarını öğreniyorum. Farklı kültürleri ve diğer insanlarımızın da tanıması için düğünlerde gösteriler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Yelek, terör gazisi Kamil Dugan’ın cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek, terör gazisi Kamil Dugan’ın ...
Tatvan’da düğün salonu işletmecileriyle toplantı düzelendi
YEREL HABERLER Tatvan’da düğün salonu işletmecileriyle toplantı ...
Van Gölü'nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler görüntülendi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 30-40 metre uzunluğunda mikrobiyalitler ...
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
Bitlisli dalgıçlardan Van Gölü'ne anlamlı dalış
YEREL HABERLER Bitlisli dalgıçlardan Van Gölü'ne anlamlı dalış
Bitlis'te işgalden kurtuluşun 105'inci yılı kutlandı
YEREL HABERLER Bitlis'te işgalden kurtuluşun 105'inci yılı kutlandı
Bitlis düşman işgalinde kurtuluşunun 105'nci yılı
YEREL HABERLER Bitlis düşman işgalinde kurtuluşunun 105'nci yılı
Türkiye’deki kelebek türlerinin yarıdan fazlası Van Gölü havzasında yaşıyor BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı: “Türkiye’de bulunan 430 kelebek türünden 230’u Van Gölü Havzası’nda uçuyor”
YEREL HABERLER Türkiye’deki kelebek türlerinin yarıdan fazlası Van ...
Ülkede çıkan yangınlardan dolayı Nemrut Dağı’nda ağaç dikimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ülkede çıkan yangınlardan dolayı Nemrut Dağı’nda ağaç ...