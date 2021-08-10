İmam hatipli öğrencilere “Yunus Emre ve Ahlat” konulu konferans

Bitlis’in Ahlat ilçesinde imam hatip öğrencilerine yönelik “Yunus Emre ve Ahlat” konulu konferans verildi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü eğitimci yazar Selma Medeni Aslanlı tarafından, Türkiye Önderleri projesi kapsamında imam hatipli öğrencilere konferans verildi. Derneğin gençlik komisyonunun çalışmalarını yürüttüğü Önder Gençlik tarafından koordine edilen Türkiye’nin Önderleri proje öğrencileriyle Ahlat’ta doğa kampı yaptı. Etkinlikler kapsamında Ahlat Gençlik Kampı’nda düzenlenen konferansta Milli Eğitim Şube Müdürü eğitimci yazar Selma Medeni Aslanlı tarafından öğrencilere Yunus Emre’nin hayatından kesitler anlatılırken, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Ahlat ile ilgili ise genel bilgiler verildi. Oldukça verimli geçen konferans sonunda Müdür Aslanlı tarafından öğrencilere imzalı kitap hediye edildi.



Türkiye Önderleri projesi nedir?

2+1 yıllık kişisel gelişim projesi kapsamında İmam Hatip Liseli öğrenciler, üniversiteli lider abileriyle bir araya gelerek kitap, film, belgesel ve makale tahlilleri yaparak hem özgüven kazanıyor hem kendilerini keşfediyor hem de mirasçısı oldukları bir medeniyetin ayak izlerini idrak ediyor. Bu proje kapsamında gençlerin hem okuyarak hem de gezerek öğrenmesi amaçlanırken bunun yanında muhabbetin demlendiği güzel bir kardeşlik iklimi oluşturuluyor. Bu proje gibi İmam Hatip okullarında ve Önder İmam Hatipliler Derneği’nde imam hatipli gençliği geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için birçok çalışma yürütülürken, öğrencilerin daha kaliteli bir şekilde eğitim alması sağlanıyor.

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