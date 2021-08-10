Bitlisli akademisyenler memleketlerinde buluştu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde “Bitlisli Akademisyenler Buluşması” etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin farklı birçok üniversitesinde görev yapan Bitlisli akademisyenler, etkinlik vesilesiyle BEÜ’de bir araya geldi. “Bitlis Eren Üniversitesinin Akademik Kalitesinin Artırılması” temalı etkinlikte, sorun ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Üniversitenin kampüs yerleşkesinde bulunan Yahya Eren Konukevinde kahvaltı programıyla başlayan etkinliğe, merkezi konferans salonunda oturumlar halinde devam edildi. Sabah saatlerinde başlayan açılış oturumunda, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş kısa bir açılış konuşması yaptı. Rektör Elmastaş, “Bitlis Eren Üniversitesi genç bir üniversite. 2007 yılında kurulan 14 yıllık bir üniversite. Seneye inşallah 15. yılımızı görkemli bir şekilde kutlamayı planlıyoruz. Üniversitemiz genç olmasına rağmen kurulduğu kent çok eski ve kadim bir kent. Bitlis’in aslında üniversite bağlamında büyük bir geçmişi vardır. Çok değerli bilim insanları yetiştiren bir kenttir Bitlis. Dolayısıyla Bitlis Eren Üniversitesi aslında geçmişte Osmanlı dönemi ve öncesinde bugünkü üniversitelerin karşılığı olan medreselerin devamı niteliğindedir. O misyonu devam ettiren üniversitemiz genç olsa da aslında çok köklü bir geçmişe sahiptir. Bitlisli akademisyenler buluşması adı altında yapılan bu etkinliğin asıl amacı, farklı üniversitelerde çalışan Bitlisli akademisyenlerle tanışmak, onların deneyim ve akademik birikimlerinden istifade etmek, çalıştıkları üniversiteler ile üniversitemiz arasında akademik bağlamda işbirliği sağlamaktır. Her bir hocamız farklı bir şehirde farklı bir üniversitede, farklı bir akademik kültürde yetişmiş. Dolayısıyla biz onların fikirlerinden azami seviyede faydalanmak istiyoruz. Bundan sonra STK’larla ve diğer kurum/kuruluşlarla da bir araya geleceğiz ve Üniversitemizi yeniden inşa edeceğiz. Üniversitemizin bu günlere gelmesinde Eren Holding ve BETAV’ın ciddi gayretleri var ve bize destek olmaya devam ediyorlar. Ben bu vesileyle başta Ahmet Eren Beyefendi olmak üzere Eren Ailesine, BETAV’a ve bize destek veren herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bu toplantıya katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Açılış oturumunda daha sonra söz alan davetli akademisyen Prof. Dr. Hamza Zülfikar, böyle önemli bir etkinlik düzenledikleri için Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ı tebrik etti. Zülfikar, “Bitlisli Akademisyenler Buluşması, Bitlis için önemli bir kazanç olmuştur. Bu üniversitenin kuruluşunda, binalarının yapımında maddi manevi yardımda bulunan Eren ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar olağanüstü şeyler yaptılar. BETAV adı altında işe başladılar. Daha sonra iş adamları da birçok okul yaparak eğitim hayatına katkı sağladılar. Bitlis için eğitim çok önemlidir. Dikkat ederseniz artık burada ilkokuldan yüksekokula ve üniversiteye kadar hemen her safhada bir gelişme olmuştur. Bundan sonra da daha fazla gelişme olacağının kanaatindeyim. Bizim bu güzel Bitlis insanımızın da üniversitemiz ile işbirliği içerisinde çalışmasını ona uyum sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Üniversitelerin tarihini de anlatan Zülfikar, Bitlis Eren Üniversitesinin kuruluş aşamalarından da bahsetti. Prof. Dr. Bülent Zülfikar, “Bu program bizim için onur verici bir etkinlik, bu vesileyle aramızda olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burası yeni kurulan bir üniversite. 14. yılımızı doldurduk, seneye 15. yılımızı kutlayacağız. Daha önceki yıllarda pek çok kez üniversitenizde bulundum. Burada birkaç şeyin üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi niye üniversite okuyoruz? Bir defa itibar sahibi olmak açısından üniversite okumak çok değerli. Gelir açısından, yüksek teknolojiyi yakalamak açısından çok değerli. Kişinin kendisine, ailesine ve topluma faydalı olması açısından üniversite okumak çok değerli. İnsanlık için yapılacak şeyler üç tanedir. Durmadan çalışmak, kazanmak ve sonrasında kazandığını ihtiyacı olanlarla paylaşmak. Gelelim üniversiteye, YÖK üniversiteli olmayı 4 tane göreve bağlıyor. Bir eğitim öğretim, iki araştırma, üç servis dördüncüsü de danışmanlık ve yayın yapmak” dedi.



“Selçuklu ve Osmanlı sarayında Bitlisli bilim adamları yer almış, kutlu müderrisler bizden çıkmıştır”

Açılış oturumunda söz alan Prof. Dr. Kenan Arınç, bu topraklarda bir üniversite kurulmasının herkesin olduğu gibi kendisinin de hayali olduğunu ifade ederek, “Bu toprakların bir özelliği var. Burada görev yapanlar buradan ayrıldıktan sonra da burayla bağlarını koparmamışlar ve devam ettirmişlerdir. Bu anlamda Bitlis önemli bir mihenk noktasıdır. Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli kültür noktaları var. Bitlis de önemli bir kültür alanıdır. Tarihte daha birçok yerde üniversite yokken, Bitlis saraylardaki üniversitelere o zamanki üniversiteler sarayların içerisinde olurdu. Bilim adamları gönderen merkez konumundaydı. Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı sarayında Bitlisli bilim adamları yer almış, kutlu müderrisler bizden çıkmıştır. Bitlis Eren Üniversitesinin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Platon’un insanoğlunun en büyük buluşu kendisini bulmasıdır sözüyle konuşmasına başlayan Prof. Dr. Haluk Zülfikar; “Bizler Bitlis Eren Üniversitesi’nde kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Buranın ne kadar eski olduğunu ifade eden sayın hocam gibi varlığımızın temelinin bir tarafa ait ipuçlarını ortaya dökmek için bu gün buraya geldik. Bilim ekoller üzerinde yükselir. Şimdi burada birçok ekol var. Mesela İstanbul, Ankara ekolü. Burada da kendi ekolünü oluşturacak bir üniversite potansiyeli görüyorum” dedi.

Bilgiden bahseden Haluk Zülfikar, 6 adet bilgi türü olduğunu belirterek, “Altı adet bilgi türü vardır. Birincisi güncel bilgi, ikincisi dini bilgi, üçüncüsü teknik bilgi, dördüncüsü sanatsal bilgi, beşincisi felsefi bilgi, altıncı ve sonuncusu bilimsel bilgi. Bilginin tanımında bizim için kriter şu; bilginin objektif olması, sübjektif olmaması. Mesela teknik bilgi bilimsel bilgi olarak kabul edilmez. Bilimsel bilgi ispata dayalıdır” diye konuştu.

Sözlerine Bitlisli Akademisyenler Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Prof. Dr. Hasan Çiçek, bu buluşmanın üniversitenin yerelleşmesi olarak algılanmaması gerektiğini dile getirdi. Çiçek, "Bu buluşmayı üniversitenin Bitlislileşme olarak algılamamalıyız. Tam tersine ortak akılın harekete geçirilmesi, kollektif düşüncenin ortaya çıkması ve bunların Bitlis ve Bitlis Eren Üniversitesine katkılarının sağlanmasına yönelik bir çaba olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Bu vesile ile Rektörümüz ve ekibini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki Bitlisli akademisyenler, Bitlisli işadamları gibi bu kadim kente vefa borçlarını ödeme konusunda duyarlı davranacaklardır. Bitlis Eren Üniversitesinin bu kente, bu bölgeye ve bu topluma bazı alanlarda öncülük etmesi, kentin toplumun gelişimine katkıda bulunması gerekiyor” dedi.

Yahya Eren Konukevinde, Bitlis ile özdeşleşmiş yöresel 'Büryan Kebabı'nın ikram edildiği öğle yemeğinden sonra BEÜ Merkezi Konferans Salonunda iki oturum halinde çalışma programına geçildi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş’ın moderatörlüğünde başlayan “Bitlis Eren Üniversitesinin Mevcut Durumu ve Geleceği” konulu I. oturumda, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitede son 6 ayda yapılan çalışmalar, mevcut idari ve akademik durum ile kısa, orta ve uzun vadede planlanan proje ve çalışmalar hakkında sunum yaptı. Rektör Elmastaş, son 6 aylık süre içinde, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) projesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da KOSGEB destekli TEKMER onayı alan ilk ve tek üniversite olduklarını, turizminde ihtisaslaşma, kayak tesisi ve Nemrut Jeopark projeleri için çalışma başlattıklarını, ElAman Hanı Kütüphane Projesini revize ettiklerini, DAKA, DAP ile birlikte Arıcılık Projesini geliştirdiklerini ifade etti. Prof. Elmastaş, ilk 6 aylık süreçte, 2 ön lisans, 1 lisans ve 3 lisansüstü program açtıklarını ve yeni açılan programların bu sene öğrenci alacağını söyledi. Şehir Bölge Planlaması, Yönetim Bilişim Sistemleri, Coğrafya, Grafik ve Tasarım, Çizgi Film ve Animasyon Sistemleri gibi ön lisans programlarının açılması için YÖK’e başvuru yaptıklarını ifade eden Rektör Elmastaş, Bitlis Eren Üniversitesi’nin bazı bölümlerini tercih eden öğrencilere Eren ailesi tarafından 4 yıl süreyle burs verilmesini sağladıklarını ifade etti.

Kısa vadede üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi açılması için onay almayı hedeflediklerini belirten Rektör Elmastaş, bir yılsonunda Sağlık Yüksekokulunu Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürmeyi, Şehir Bölge Planlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Grafik ve Tasarım, Çizgi Film ve Animasyon gibi bölümler ile İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi ön lisans programlarına öğrenci almayı planladıklarını söyledi.

Yine kısa vadedeki planlanan projeler arasında, ElAman Hanı’nı orijinal mimarisine uygun restore edilerek işlevsel hale getirmek ve turizme kazandırmak olduğunu ifade eden Rektör Elmastaş, Nemrut Kalderası Jeoparkı için UNESCO’ya başvuru yapacaklarını, önümüzdeki kış sezonunda ise kayak tesisini hizmete açmayı planladıkları söyledi. Daha sonra katılımcılara plaket takdim edilerek katılım sertifikası verildi ve topluca fotoğraflar çekildi.

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