Adilcevaz'da şahin avı yapan 2 kişiye 13 bin lira ceza

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA) BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Batmış gölü yakınlarında yaban hayvanı şahin kuşu yakalamaya çalışan 2 kişi yakalandı. Kaçak avcılara 13 bin 36 lira idari para cezası verilirken, kullandıkları araca ise el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğü ile Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin 'Av Koruma ve Kontrol' faaliyetleri kapsamında, Adilcevaz ilçesi sınırlarında Batmış gölü mevkisinde şahin kuşu yakalamaya çalıştığı tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişi tespit edildi. Bu kişilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten 9 bin 212 lira para cezası verilirken, avda kullandıkları tespit edilen 4 güvercin için de 3 bin 824 lira para cezası uygulandı. Avcılık sarasında kullandıkları belirlenen araca da el konuldu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2021-08-11 18:36:52



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