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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladı

İHA

Tatvan Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladı

–Bitlis’in Tatvan Belediyesi, altyapısı tamamlanan yollarda sıcak asfalt ve yol yenileme çalışmalarına başladı.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından altyapısı tamamlanan dikey yollarda sıcak asfalt yol yenileme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında Pınarbaşı Caddesi’nde asfalt öncesi kazı çalışmalarına başlanırken aynı zamanda Tuğ ve Karataş mahallelerinde de kilitli parke yol yenileme çalışmalarına başlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hummalı bir şekilde yol yenileme çalışmalarına devam ettiğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Fen İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimiz bir yandan alt yapı çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da mahallelerimizin yollarını yeniliyor. Ekiplerimiz şuan Tuğ ve Karataş mahallelerinde kilitli parke yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bununla birlikte bugün de Tuğ, Hidayet, Yeni Mahalle ve Pınarbaşı mahallelerinin geçiş noktası olan Pınarbaşı Caddesi’nde sıcak asfalt yol yenileme çalışmasına başladı. Bu caddemizin sıcak asfaltı döküldükten sonra Cumhuriyet Caddesi’nin alt sokak ve caddeleri ile diğer dikey yollarımızda da sıcak asfalt yol yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Kısa süre içerisinde yol yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın biraz daha sabretmesini istiyoruz” dedi.

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