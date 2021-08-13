Eski su borularından sokak hayvanları için su ve mama kapları yaptılar

– Bitlis’in Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri, sokak hayvanları için “1 kap su, 1 kap mama” etkinliği düzenledi.

Gençlik meclisi üyeleri, sokak hayvanları için Cumhuriyet Caddesinde 5 ayrı noktaya eski su borularından yaptıkları “1 kap su, 1 kap mama” ile Tatvan halkına farkındalık oluşturdu. Eski su borularından sokak hayvanlarının kullanabileceği mama kabı yapan Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri, sokak hayvanlarının özellikle de kış aylarında zor yaşam koşullarından geçtiğini belirttiler. Yeni bir projeyle farkındalık oluşturarak sokak hayvanları için yem bırakan meclis üyeleri, projeye tüm Tatvan halkının sahip çıkması gerektiğini söylediler. Hemşerilerinin de kendilerine destek çıkmalarını, bu projeye sahip çıkmalarını onların da kabı boş gördüklerinde doldurmalarını ifade eden Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi Üyesi Mensur Diksin, “Bu kapları eğer dolduramıyorlarsa bile bizi arayıp bildirsinler. “Burada Cumhuriyet Caddesinde 5 ayrı noktaya su kabı ve mama kabı bıraktık. Bu projemizle sokak hayvanlarını yalnız bırakmamayı amaçlıyoruz” dedi.

Gençlik Meclisi Üyesi Kader Aktaş ise “Cumhuriyet Caddesinin bazı bölgelerine bir kap su ve bir kap mama bıraktık. Bunların devamının gelmesini arzu ediyoruz. Sizlerde bize destek olmak için kapınızın önüne bir kap su ve bir kap mama bırakabilirsiniz” dedi.

Her zaman sokak hayvanlarının yanında olacağını belirten Yusuf Çinik, “Bu hafta sokak hayvanları için bir etkinlik yaptık. Kendi ekibimiz ile bir araya gelerek borularla bir tarafa su bir tarafa mama koyarak şehrin belli yerlerine koyduk. Özellikle sokak hayvanlarının çok olduğu yerlere mama ve su koyduk. Özellikle kış aylarında evlerimizin önüne bir kapta biz mama koymalıyız. Hiçbir zaman bu kapları boş bırakmayacağız” diye konuştu.

Öte yandan, meclis üyeleri tarafından hazırlanan 5 yemlik, ilçe merkezindeki 5 ayrı noktaya monte edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.