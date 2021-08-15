Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, ‘Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği’ isimli spor kulübü açıldı.

Açılış törenine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, bazı kurum amirleri, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Ahlat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken, gençliği tehdit eden ve gün geçtikçe büyüyen sessiz bir tehlikenin var olduğuna dikkat çekti. Bu tehlikenin geleceği, geleceğe dair umutları tüketen bir bağımlılık olduğunu ifade eden Örken, “Bugün burada, başta ilçemiz gençliği olmak üzere tüm dünyanın geleceğini tehdit eden bu tehlikeye dikkat çekmek ve bu tehlikeye mücadele etmek için, sporun birleştirici ve eğitici ruhundan destek alarak kurulan kulübümüzün açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu ulvi amaca hizmet eden ve bu amaç için işbirliği yapan, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bağımlılık, günümüzde yaşları çok küçük olan çocukların bile yakalandığı bir hastalıktır. Bağımlılık sadece uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığından ibaret değildir. Günümüzde teknoloji ve bahis bağımlılığı, en az diğerleri kadar yaygındır. Teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bu hastalık küçük çocukları dahi etkilemektedir” dedi.

Bağımlılıklarla mücadele etmek için kurdukları kulüple, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde “Bağımlı Olma Sporcu Ol” projesini de başarıyla yürüttüklerini ifade eden Örken, “6 ila 14 arasında değişen 70 çocuğumuzla birlikte toplamda 150’ye yakın kişiye futbol okulu eğitimi vermekteyiz. 15 ila 20 yaş grubunda ise 24 adet gencimize ileri düzeyde futbol eğitimi vermekte ve A takıma hazırlamaktayız. Çocuklarımıza ve gençlerimize vermiş olduğumuz eğitimler yalnızca futbol dalı ile kısıtlı olmayıp, aynı zamanda yaşama dair bir atölye misali, birçok alanda gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda her biri eğitimciler tarafından belirlenen farklı yaş gruplarına uygun 600’ü aşkın kitaptan oluşan kütüphanemizi çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine açmış bulunmaktayız. Ayrıca ileride iyi bir birey olabilmeleri amacıyla, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere çevre bilinci, ilkyardım eğitimi ve adabı muaşeret konularında eğitici konferanslar düzenlemekteyiz. Yine çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine ışık tutmak maksadıyla kariyer tanıtım günlerimizin planlanması hazırlanmış olup çok yakında etkinliklerimiz başlayacaktır. Bizler sadece futbol takımından ibaret olan bir kulüp değil, temel amacımız hentbol, voleybol, basketbol ve sporun tüm kademelerini Ahlat’ımıza tanıtmak için yola çıktık. Burada bu işlemleri ve bu süreci gösterebilmek için tüm halkımızın desteğine ve gücüne ihtiyacımız vardır. Bu duygularla Ahlat Gençlik Spor Kulübümüzün, Ahlatımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

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