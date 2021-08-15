–Bitlis’in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde yer alan Nemrut Kalderası, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescillendi.



Zirvesindeki zengin kuş çeşitliliği, eşsiz florası, buz mağaraları ve buhar bacaları ile ülkemizin en büyük volkanik gölü olan Nemrut Kalderası, Tabiat Varlıklarını Koruma Van Bölge Komisyonunun teklifi ve ilgili bakanlığın onayı ile 'Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi. Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Tabiat Varlıklarını Koruma Van Bölge Komisyonuna bağlı Bitlis ili Ahlat, Tatvan, Güroymak ilçelerinde yer alan Nemrut Kalderası, bakanlığın makam oluru ile ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edilmiş olup, ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ tesciline ait süreç ise devam etmektedir” paylaşımında bulundu.

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