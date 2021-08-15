Deprem Teknolojileri Çalışma Grubuna BEÜ Akademisyeni Kubilay Demir Seçildi

– Deprem Teknolojileri Çalışma Grubuna, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Akademisyeni Dr. Öğretim Üyesi Kubilay Demir Seçildi

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Deprem Teknolojileri Çalışma Grubuna, Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Kubilay Demir’i seçti.

Çalışma grubu hakkında bilgi veren Demir, “Deprem Teknolojileri Çalışma Grubu’nda, ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli deprem teknolojileri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yeni teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik politika önerilerinin oluşturulması planlanmaktadır. Çalışma grubu üyeleri; ilgili kamu kurumu yetkilileri, gerekli disiplinlerden yetkin akademisyenler ve ArGe faaliyetleriyle öne çıkan özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunun ortaya koyduğu çalışmalar sonucunda BTYPK tarafından oluşturulacak politika önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir” dedi.

Projeye desteklerinden dolayı Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’a teşekkür eden Demir, “Çalışmalarımızı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ın destekleriyle yürüttük ve direktifleri ile ilgili kurumlara takdim ettik. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, çalışmalarımızı inceledi ve Deprem Teknolojileri Çalışma Gurubuna katılmamız için davet etti. Bu davet, üniversitemizin bilimsel ve akademik gelişimine örnek olabilecek nitelikte ve önemdedir. Akademisyen arkadaşlarım ile beraber var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin değerli akademisyenleri ile birlikte, deprem bölgesinde yıkılan binaların, yapay zekâ destekli sürü İHA’lar ile tespiti’ üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmada bize her aşamada destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Elmastaş başta olmak üzere, çalışmalarımıza katkı sunan Doç. Dr. Rıdvan Umaz ve Dr. Öğretim üyesi Fatih Kuluöztürk’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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