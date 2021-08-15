Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile merkeze bağlı Narlıdere köyü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, bugünden itibaren köyde görülen korona virüs nedeniyle köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkeze bağlı Narlıdere köyünde Covid19 vakaları görülmesi sebebiyle 15.08.2021 tarih ve 20.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, mezkûr köyde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetlerinde görevli Emniyet, Jandarma, personellerin ve Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kısıtlama karantina kararlarından muaf sayılmalarına, mezkûr köyde uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin Kolluk Kuvvetlerince yerine getirilmesine, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, belirtilen idari işlemlerin İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 12.02.2021 tarihli ve 8 numaralı kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

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