Bitlis'te Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü dolayısıyla yapılacak Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Ahlat Çarho mevkiinde yapımı tamamlanan 1071 Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünü dolayısıyla yapılacak Ahlat Şenliklerinin Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda Malazgirt Zaferinin 950. yıldönümü dolayısıyla yapılacak Ahlat Şenliklerinde alınacak tedbirler, kurum müdürlerinin, belediyelerin ve vakıfların görevleri konuşuldu. Bu yıl ki şenliklerin diğer yıllar gibi güzel ve sorunsuz bir şekilde geçmesi için kurumlar arası fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıya Vali Çağatay ile birlikte, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı TekinErdemir, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Okçuluk Vakfı mütevelli heyeti, kurumlar, jandarma ve emniyet birim amirleri katıldı.

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