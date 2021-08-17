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Bitlis’te TRT ekibi Feqiye Teyran'ın hayatını anlatan belgeselin çekimini gerçekleştirdi

İHA

Bitlis’te TRT ekibi Feqiye Teyran'ın hayatını anlatan belgeselin çekimini gerçekleştirdi

Bitlis ve Van bölgesinde 16 ve 17’nci yüzyılın Doğu Anadolu’da Kürt tasavvufi ve halk edebiyatının ilk temsilcilerinden olan Feqiye Teyran ve öğrencisi Mele Ahmed’in hayatının konu edindiği ‘İki Nehrin Buluşması’ adlı belgeselin çekimleri Van’dan sonra Bitlis ElAman Han’ında devam ediyor.
Belgesel filmin yönetmenlik koltuğunda Taha Feyizli otururken programın yapımcılığını da Özger Avşar üstlendi. ‘İki Nehrin Buluşması’ adlı belgeselin çekimlerine büyük önem veren TRT ekibi, en kısa sürede Ankara’ya gidip belgeselin kurgusuna başlayacak. Belgeselin Ekim ayında TRT ekranında yayınlanması planlanıyor.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde 15 gündür çekimlerin devam ettiğini belirten yönetmen Taha Feyizli, “Anadolu coğrafyasının özellikle bu coğrafyanın önemli manevi mimarlarından Feqiye Teyran’ın ve onun kadim dostu Mele Ahmedi Ciziri’nin hayatını ve öğretisini anlatıyoruz. Çünkü Anadolu toprakları bütün bu âlemlerin mayalarıyla yoğruldu. Biz ilk defa bu iki ismi kamuoyuna sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Dramatik bir yapımız var. Bir drama bu. İnşallah en kısa süre içerisinde hem bu coğrafyanın güzel fiziki özelliklerini hem de bu iki üstadın öğretilerini, şiirlerini, eserlerini sizlerle buluşturacağız ve Anadolumuzun kültürel zenginliğini ve birleştirici unsurlarını bir kez daha sizlerin huzurunuza getireceğiz” dedi.
Programın serüvenine 2 ay önce 60 kişilik bir ekiple başladığını söyleyen yapımcı Özger Avşar; “Van’da başlayan yolculuğumuz Bahçesaray arkasından Tatvan ve Bitlis’te El Aman Hanı’nda devam etmekte. Çekimlerimizin son 2 günündeyiz. Sonrasında Ankara’ya dönüp kurgu aşamasına gireceğiz. Ardından Ekim ayının başı gibi yayını planlanmakta. Bu projede Feqiye Teyranı öğrendim. Umarım herkese tanıtmış olacağız” diye konuştu.
Aşkın ve sevginin şairi olarak anılan Feqiye Teyran Kürt edebiyatında önemli bir şair, masal ve destan yazarıdır. Konu yönünden çok zengin içeriklere sahip olan Feqiye Teyran; din, toplum, tarihi olay, aşk, doğa ve tasavvufla ilgili yazmıştır. Halkın gündelik dilini edebi dile ustaca ve anlaşılır bir biçimde yapıtlarında kullanmıştır. En karmaşık konuları bile billurlaştıran Feqiye Teyran, halk tarafından bilinmiş, yapıtları çok kolay olarak halk arasında yaygınlaşmıştır.

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