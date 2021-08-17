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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat Belediyesi’nde sıcak asfalt çalışması

İHA

Ahlat Belediyesi’nde sıcak asfalt çalışması

Bitlis’in Ahlat Belediyesi, ilçede hasar görmüş ve kullanılabilir vasfını yitirmiş caddelerde sıcak asfalt çalışması yürütüyor.
Ahlat Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçenin Erkizan Mahallesi Mazlum Yegül Caddesi ve Selçuklu Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki hasar görmüş yollar yenilenerek sıcak asfalt yapıldı. Yol çalışmalarını yerinde inceleyerek iş yüklenicisi müteahhit firma sahibi Sadık Bayar’dan bilgiler alan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, imkanlar dahilinde hasar görmüş ve kullanılabilir vasfını yitirmiş yolları yenilerek sıcak asfalt kapladıklarını söyledi. Bu yıl 28 bin metrakare alanda 3 kilometre yol ağında sıcak asfalt çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Başkan Çoban, “Şehrimizde özellikle ticari alanlarımızla ilgili ciddi anlamda çevre düzeni, peyzaj ve yol çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Bu şehir artık ciddi anlamda artık turizm ağına da girdiği için hem esnafımızın işini kolaylaştırmak hem de çarşı ve pazarlarımızdaki sirkülasyonu rahatlatmak adına bir taraftan da şehirleşme adına yaptığımız çalışmalar bunlar. Bu bir başlangıç, ilk etap olarak hastane caddemizden sahil bandımıza kadar olan bölümün tamamını bitirmek üzere çalışmamızı ihale ettik, başladık. Buradaki çalışmalarımızda gayet olumlu netice verdi. Buralar çok ciddi anlamda hasar görmüştü, yollarımız kullanılabilir vasfını yitirmişti. Dünkü şartlarımız oydu bugünkü şartlarımız daha olumlu. Biz bu şartları en güzel nasıl değerlendirebiliriz. Elimizdeki kıt imkanları en doğru nasıl kullanabiliriz anlamında bir çalışma yürütüyoruz. Ama hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Belki birçok yerde ciddi bir durağanlık varken biz bunu lehimize çevirerek şehrimize daha faydalı olma gayretini gösteriyoruz. Takriben 2 aydır aralıksız hem altyapı da hem de üst yapıda bir çalışma ağımız var. Bu yürüttüğümüz çalışmalarla da şehrin bir taraftan altyapı sorununu çözüyoruz. Diğer taraftan da üst yapıda hak ettiği güzelliği kazandırmaya çalışıyoruz. İlçemiz gerçekten iyi bir ivme kazandı. Çalışma anlamında da hem toplumumuzun hem hükümetimizin desteğiyle biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm personelimiz azami bir gayret içerisinde. Biz Ahlat’ı ve Ahlatlıyı kalbi severek işlerimize devam ediyoruz. Allah şehrimize mübarek etsin, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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