Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

İHA

Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde tarihi dokusunu koruyan taş evler herkesi kendine hayran bırakıyor.
Taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 200300 yıllık tarihi herkesi hayran bırakıyor. Hizan’da bulunan taş evlerin adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması, kente eşsiz bir güzellik katıyor. Hizan’ın taş evleri, turistlerin yanı sıra sinemacıların, belgeselcilerin, fotoğraf severlerin ve gazetecilerin de ilgi odağı haline geldi. 200300 yıllık taş evleri dengbejlik çalışması için görüntüleyen yönetmen Sedat Kıran, “Bölgede belgesel anlamında çalışma yapıyorum. Eski kültürlerin korunması anlamında dengbejlik anlamında belgesel filmler yapıyorum. Uzuntaş köyü soğuk iklimden dolayı farklı bir mimari oluşturmuş. 200 yıllık bir mimari taş ve tahtalardan 23 katlı evler birbirinin bahçesiyle birleşiyor. Görsel olarak muazzam bir özelliğe sahip ve bu yapıların korunması gerekiyor. Tabi burası fotoğrafçıların da uğrak yeri birçok anlamda da bunu görüyoruz. Bizde buraya belge filmimizi çekmeye geldik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat Belediyesi’nde sıcak asfalt çalışması
YEREL HABERLER Ahlat Belediyesi’nde sıcak asfalt çalışması
Bitlis’te TRT ekibi Feqiye Teyran'ın hayatını anlatan belgeselin çekimini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bitlis’te TRT ekibi Feqiye Teyran'ın hayatını anlatan ...
Tatvan’da ilk defa düzenlenen araba fuarına vatandaşlardan büyük ilgi
YEREL HABERLER Tatvan’da ilk defa düzenlenen araba fuarına ...
Ahlat'ta 50 yaş üstü eski futbolcular tekrar yeşil sahalara kavuştular
YEREL HABERLER Ahlat'ta 50 yaş üstü eski futbolcular tekrar yeşil ...
Bitlis’te toplantı ve etkinlikler mülki idare amirinin iznine bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis’te toplantı ve etkinlikler mülki idare ...
BEÜ Öğretim Üyesi Palabıyık: “Kılıçdaroğlu’nun göçmen politikası Nazi Almanya’sını hatırlatıyor”
YEREL HABERLER BEÜ Öğretim Üyesi Palabıyık: “Kılıçdaroğlu’nun göçmen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.