Tatvan’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

–Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Köprücük (Agüstüs) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan’a 40 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü yakınlarında sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Yaralının olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, kazayla ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.