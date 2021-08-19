BEÜ Rektörü Elmastaş, 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağındaki çalışmaları inceledi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat ilçesinde kurulan ve Malazgirt Zaferinin kutlanacağı 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı ve 1071 Ahlat Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile birlikte bu yıl Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı ve Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesi olan 1071 Ahlat Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi. Burada yapılan hazırlıklar hakkında ilgililerden bilgi alan Rektör Elmastaş, alanda üniversite için ayrılan sergi standını da gezdi. Stantta Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ahlat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tasarladığı el sanatları ürünleri ile Mühendislik Mimarlık Fakültesinde yine öğrenciler tarafından geliştirilen teknolojik ürünlerin sergileneceğini belirten Elmastaş, stantta ayrıca üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerin de icra edileceğini söyledi.

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