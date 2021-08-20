Kampçılar, Nemrut Krater Gölü çevresinde ayıları görüntüledi



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü çevresinde kamp kurup, konaklayanlar, gece ortaya çıkan ve yiyecek arayan ayıları görüntüledi.

'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi' kapsamında Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş ve biyolojik türleri ile zengin florasında birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Geçen yıllarda gündeme gelen ve çevrede görenlerin elleriyle beslediği ayılar, bu sene gün içinde nadir görülmeye başlandı. Nemrut Kalderası´nda kamp kuranlar ise ayıların gezme ve beslenme gibi ihtiyaçlarını gece boyunca sürdürdüklerini belirtiyor. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen krater gölü çevresinde yaşayan ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Burada kamp kuran ve piknik yapanların bıraktığı yiyecekler için gece ortaya çıkan ayıları görüntülemek için gece de kamp kuruluyor. Gece ortaya çıkan ayılar, zaman zaman kampçılar tarafından görüntüleniyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-08-20 12:44:22



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