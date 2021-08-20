Bitlis’e 2 vali yardımcısı ve 3 kaymakamın görev yeri değişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’e 2 vali yardımcısı ve 3 kaymakam, çıkan yeni kararnameyle görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Bitlis’te 1 Vali Yardımcısı ve 3 Kaymakam başka yerlere atanırken, Bitlis’e 2 Vali Yardımcısı ve 3 Kaymakam ataması yapıldı.



“Bitlis il ve ilçelerindeki atananlar”

Sivas Hafik Kaymakamı Furkan Seyman Bitlis Vali Yardımcılığına, Kırıkkale Çelebi Kaymakamı İzzet Cem Eser Bitlis Vali Yardımcılığına, Giresun Alucra Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan Mutki Kaymakamlığına, Ağrı Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu Bitlis Güroymak Kaymakamlığına, Erzincan Kemah Kaymakamı İsmail Demir Bitlis Adilcevaz Kaymakamlığına ve Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine atamaları yapıldı.



“Bitlis’ten gidenler”

Bitlis Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Faruk Gökçe Hatay Yayladağ Kaymakamlığına, Bitlis Valiliği Kaymakam Adayı Hamza Selçuk Konya Halkapınar Kaymakamlığına, Bitlis Vali Yardımcısı Nursel Özdemir Zonguldak Hukuk Müşavirliğine, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil Kırıkkale Keskin Kaymakamlığına, Mutki Kaymakamı Nejdet Özdemir Zonguldak Kilimli Kaymakamlığına atamaları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.