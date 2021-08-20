Güroymak'ta aşılama çalışmaları devam ediyor sürüyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde mobil aşı ekipleri, ilçe merkezi ve köylerinde aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Güroymak ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğünce mobil aşı ekipleri ilçe merkezi ve köylerinde aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Güroymak Mehmetçik Parkında kurulan mobil aşı istasyonunda 3 hemşire ve 1 doktor görevli olarak aşı çalışmalarını sürdürüyor. Mobil aşılama ekiplerince günlük 50 kişiye aşı yapılıyor.

Aşılamada oran beklenenin altında kaldı. Aşı olan vatandaşlar, korona virüsten kurtulmanın tek çare aşı olmaktan geçtiğini belirterek, "Sinovaç ve Biontek aşılarımızı yaptık. Aşı olmayan hemşerilerimizin kendi sağlıkları ve insan sağlığını korumak için aşılarını yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

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