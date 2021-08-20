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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da kütüphane açılışı gerçekleşti

İHA

Tatvan’da kütüphane açılışı gerçekleşti

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na kurdukları kütüphane ile öğrencilerin gönlünü kazandılar.
Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na kütüphane kuran Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri güzel bir çalışma yaparak öğrencilerin gönlünü kazandılar. Gençlik meclisi üyeleri kütüphanenin raflarını hem okuma kitaplarıyla hem de kaynak kitaplarla doldurdular. Kitapların yanı sıra satranç takımı türünde öğrencilerin hem eğleneceği hem de bilgilerini tazeleyeceği kütüphane açılışına Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’de katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Geylani telafi eğitimi alan öğrencilere kaynak kitaplar hediye etti. Başkan Geylani, okulun bahçesine ağaç dikmeyi de ihmal etmedi. Kütüphane açılışından sonra okulun bahçesinde çeşitli oyun etkinlikleri de yapıldı.
Kütüphane açılışında gazetecilere açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna kütüphane açılışımız oldu. Okulumuza bir kütüphane kazandırdık. Eksiklikler giderildi. Kitap bağışında bulunuldu. Ayrıca LGS sınavına girecek öğrenciler için kaynaklar tamamlandı. Amacımız Tatvan genelindeki okulların kütüphanesiz kalmaması. Akabinde gençlerimizle beraber okul bahçesinde fidan ekimi gerçekleştirdik. Nasip olursa okulun diğer eksiklikleri de giderilecektir” dedi.
Kütüphanenin öğrenciler için daha faydalı olacağını belirten Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu müdür yardımcısı Ceylan Taşdemir; “Kütüphanemizi öğrencilerimizle beraber daha etkin bir şekilde kullanacaklarını” dedi.
Kütüphanenin bir rafın kendilerine ayrıldığını söyleyen Gençlik Meclisi üyesi Yusuf Çinik; “Kütüphanede bize ayrılan rafı baştan aşağıya doldurduk. Kaynak kitap olsun okuma kitabı olsun hepsini ayarlamaya çalıştık. Kütüphanemiz özellikle dershaneye gidemeyen öğrencilerin orada bir çalışma salonu etüt salonu gibi kullanacakları bir yer olarak ayarlamaya çalıştık” diye konuştu.

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