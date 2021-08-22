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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı

İHA

Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan yazar Burhan Ensari, büyük emek sarf ederek yazdığı 'Ahlat Dil ve Kültür' adlı kitabının 3 bin adetini üniversite öğrencilerine burs verilmesi için bağışladı.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan yazar Burhan Ensari büyük emek sarf ederek yazdığı 'Ahlat Dil ve Kültür' adlı kitabının 3 bin adetini üniversite öğrencilerine burs sağlanması için Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği’ne (AHLATİSDER) hediye etti. Basımını yaptırdığı kitapları dernek yöneticilerine teslim eden yazar Burhan Ensari, amacının üniversite öğrencilerine katkı sunmak olduğunu söyledi. AHLATİSDER Başkanı Adnan Ayber de anlamlı desteğinden dolayı Burhan Ensari’ye teşekkür etti. Ayber, “Bu kitaplar 1071 AhlatMalazgirt kutlamalarında AHLATİSDER Gençlik kolları tarafından satılarak geliri derneğe burs geliri olarak kayıt edilecektir. Bu örnek davranışından dolayı İstanbul Ahlat Derneği olarak öğrencilerimiz adına sayın Burhan Ensari'ye çok teşekkür ediyoruz. Halkımızdan da bu güzel kitabı alarak hem önemli bir esere sahip olmalarını hem de bir gence okuması için burs katkısında bulunmalarını bekliyoruz” dedi.

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