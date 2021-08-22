Hizan fındığının hasadına başlandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde yetişen ve yıllık 700750 ton arasında rekoltesi bulunan fındığın hasadına başlandı.

Tadı ve yağ oranı ile Karadeniz fındığına rakip olan Hizan fındığı iç piyasada tüketiliyor. Hizan ilçesine bağlı 9 ayrı köyde yetiştirilen fındıklar Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu illerine pazarlanıyor. Hizan’a bağlı köylerde 8 dekarlık alanda yetiştirilen fındıklar köylüler tarafından toplanarak ayrıştırılırken 350 hanenin de geçim kaynağı oluyor. Yıllık ortalama 3 milyon TL gelir elde etiklerini ifade eden köylüler, bu yıl ki rekolteden de memnun olduklarını belirtti.

Sabahın erken saatlerinde fındık bahçelerine giden köylüler, hep birlikte fındık hasat ediyor. Fındık ağaçlarının boylarının uzun olması nedeniyle uzun sırıklar kullanılıyor. Bu sırıklarla ağaçları aşağı çeken köylüler, hep birlikte ağaçtaki fındıkları topluyor. Fındık taban fiyatının üzerinde bir fiyata alıcı bulan Hizan fındığı, bölgede bin 200 kişiye de istihdam sağlıyor.

Fındık hasadına katılan Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fındığın bölgede 350 hanenin geçim kaynağı olduğunu söyledi. Hizan’ın, Türkiye’de Karadeniz’den sonra fındığın yetiştiği nadir alanlardan biri olduğunu belirten Çelik, “Hizan ilçesi Yaylacık köyü Sarıbal mezrasında fındık hasadı başladı. Yöre halkı arasında bu bölge Nazar bölgesi olarak tabir edilir. Türkiye’de Karadeniz’den sonra fındığın yetiştiği nadir alanlardan biridir. Hizan ilçemize bağlı 9 köyde fındık yetiştiriliyor. 9 köyün 350 hanesi geçimini fındıktan sağlamaktadır. Bu bölgede 5 bin 500 dekar alanda fındıkçılık yapılmaktadır. Bu alanlarda 2021 yılı itibari ile fındık rekoltemiz 700 ton olarak tahmin edilmektedir. Bu yıl fındık veriminin güzel olduğu bir yıldır. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde fındık taban fiyatını 27 TL olarak açıkladı. Bu bölgede 89 çeşit fındık bulunmaktadır. İklimi gereği kokusu, tadı, yağı ve aroması güzel olan çeşitleri vardır. Piyasada inanılmaz derecede talep görmektedir. Bu bölgede üretilen fındıklarımız ise Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. Bölgede üretilen fındıklar 3032 TL civarında iç piyasada tüketilecektir. Elde edilen fındıkların 9 köyümüze yaklaşık 21 milyon TL civarında bir katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Bu alanlarda çalışanlar eşleri, çocukları ve kendileri ile birlikte fındık hasadı yapan bin 200 kişi bir hafta önce başlattıkları hasatları 1015 gün daha sürecek. Bu yıl gördüğümüz kadarıyla bereketli bir dönem geçiriyoruz. Başta Bitlis olmak üzere Hizan ilçemize ve köylülerimize bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Yaylacık Köyü Muhtarı Resul Bartu ise “10 gün önce başlattıkları fındık hasadının bir hafta daha devam edeceğini belirterek, “Bu bölgede 350 hanenin geçim kaynağı olan fındıkta hasat dönemi başladı. Bu bölgede fındık hasadında çalışanların sayısı binin üzerindedir. Ortalama 700750 ton civarında ürün bekliyoruz. Karadeniz fındığına göre daha kaliteli bir türdür. Elde etiğimiz fındıkları bu bölge illeri olan Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt’e satıyoruz. Şenlik halinde başlattığımız fındık hasadı bölgeye değer katıyor. Doğu Anadolu’nun en güneyinde olduğumuz için fındık sadece bu bölgede yetişiyor. Uzun yıllardan beridir bu bölgede fındık var” dedi.

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