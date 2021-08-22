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Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van Gölü’nde yüzen vatandaşlar iskele üzerinde halay çekip eğleniyor

İHA

Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van Gölü’nde yüzen vatandaşlar iskele üzerinde halay çekip eğleniyor

Van Gölü’ne kıyısı bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde göle girerek yüzmenin keyfini yaşıyor.
Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve tatil için doğdukları ilçeyi tercih eden Ahlatlılar, sağlıklı yaşam için sabahın erken saatlerinde Van Gölü'nde yüzüyor. Ahlat ilçesinde her sabah günün erken saatlerinde Van Gölü'ne giren vatandaşlar, sağlıklı yaşamın sırrının ise gölde olduğunu belirtiyor. İlçenin yeni iskelesinde ve Ahlat Öğretmenevi sahilinde her gün sabah 06.00'da bir araya gelen 7’den 70’ye her yaş grubundan 100'e yakın vatandaş, Van Gölü'nün serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Van Gölü'nün sağlık açısından da çok faydalı olduğuna değinen vatandaşlar, ilerleyen yaşlarına rağmen dinç kalmalarını ise Van Gölü'ne borçlu olduklarını belirtiyor. Sabah saatlerindeki yüzme programları sona eren vatandaşlar, daha sonra iskele üzerinde yerel türküler söyleyip halaylar çekerek Van Gölü’nün keyfini çıkarıyor.

“Van Gölü’nün suyu vücuda ilaçtır”
Göle giren emekli öğretmen İbrahim Behlül Şerefoğlu her sabah 06.00'da gölde buluştuklarını belirterek, “Yazları Ahlat’ta yaşıyorum. Biz sabahları Van Gölü’ne girme geleneğini 7 yıl önce başlattık. Şimdi 8090 kişiye kadar ulaştık bazı günler 100 kişiyi geçebiliyoruz. Pandemiye rağmen yoğunluk yaşanıyor. Van Gölü’nün suyu pandemiye ilaç. Herkesi Van Gölü’ne davet ediyorum. Doktorlar bile öneriyor. Van Gölü’nün suyu vücuda ilaçtır. Ayrıca Van Gölü’nde deniz anası yok, deniz kestanesi yok, köpek balığı yok. Hiçbir tehlikesi yok. Tertemiz sabahları biz bu geleneği başlattık ama sadece bu bölgede değil, diğer sahillerde ve kumluklarda yüzlerce insan sabahları Van Gölü’ne giriyor. Sabahları çok güzel oluyor çünkü sabahları girdiğiniz zaman zinde oluyoruz bütün günümüz çok güzel geçiyor. Ben bütün Ahlatlıları sabah yüzmesini bekliyorum ama bütün Türkiye’deki vatandaşlarımızı da Van Gölü’ne davet ediyorum. Van Gölü gerçekten özel bir göl. Türkiye’nin en büyük gölü, Dünya’nın en büyük 2 sodalı gölünden birisidir. Sodalı olduğu için de biz her sabah göle girip temizleniyoruz. Ben gölden çıktıktan sonra duşa girmiyorum. Sadece sararmasın diye saçımızı suyla yıkıyoruz” dedi.
Şahap Koçalp adlı vatandaş ise “Van Gölü tertemiz, mavi, sodalı suyuyla şifa dağıtan bir göl. Sabah 6’da biz gruplar halinde geliyoruz. Akşama kadar Van Gölü’nün bu güzelim sularında yüzerek vücudumuzu zinde tutmaya çalışıyoruz. Bu sodalı su vücutta kaldığı vakit deriyi ipek gibi yapıyor. İpek gibi olan derideki egzama ve cilt hastalıklarına da çok iyi geldiğini biz kendimizde yaşadığımız için çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

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