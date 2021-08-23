Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti

İHA

Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti

Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yılı nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük ikinci millet bahçesinde program düzenlendi.
Çarho bölgesinde inşa edilen ve Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, vali yardımcıları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bugüne kadar bu toprakların vatan olmasında emeği geçen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Çağatay, “Bu yılki etkinliğin kültürel faaliyet olarak geçmesine sebep olan başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. 950 yıl önce bugün Sultan Alparslan, komutanları ve askerleri ile birlikte burada toplanarak, buradan Malazgirt’e geçerek bu toprakları bizlere vatan kıldı. Ne tesadüftür ki, tam 100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sakarya’da düşmanları mağlubiyete uğrattı. Sultan Alparslan, Atatürk ve bugünlere ulaşmamızda canını veren tüm komutanlarımıza minnettarız. Bütün güvenlik güçlerimize, terör şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu yılki kutlamalarımızı çok daha özel ve güzel bir mekanda gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu alanda Cumhurbaşkanımızı misafir edeceğiz. Okçular Vakfına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve diğer bakanlıklara teşekkür ediyoruz. Sizlerden ricamız, pandemi şartlarına Allah aşkına dikkat edelim. Bütün imkanlar elinizin altında. Sağlık çadırlarımız girişte konuşlandırıldı. PCR testlerimizi de burada yapma imkanımız var. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, bir kez daha şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
Açılışta konuşan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise tarihi bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, “Tarihi bir güne yine şahitlik ediyoruz. Sultan Alparslan öyle bir toprak aldı ki yüzyıllar boyunca bunu sizden almaya kimsenin gücü yetmez. Türk milleti olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Aziz vatanı bölmeden bölünmeden bizden sonraki nesillere taşıyacağız. Bugünkü ülke temsilcileri 10 faklı devletlerden gelenler sizlerle mutfak kültürünü paylaşacaklar. Belediyeler sağlam kuvvet veriyorlar. 80 milyon adına ülkemizin tüm şehirlerinden katkı var. Sultan Alparslan’ın ordusuna duaları ile kuvvet veren İslam çatısı altında toplandığı gibi bugünü de böyle yaşıyoruz. Tüm misafirlerimizi yürekten kutluyoruz. Ahlat 1071 önceki başşehrimizdir. O gün olduğu gibi bugünde 80 milyona, Irak’tan, Kırgızistan’dan, Azerbaycan’dan gelenlere de yürekten selamlarımızı yolluyoruz. Bu vatanı korumak her birimizin görevidir. Burada toplanmak millet muhabbetidir. Bunun için de bu muhabbeti alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Türk Yıldızları gösterisi katılanlardan tarafından ilgiyle izlendi. Atlı birliğin gösterisinin ardından açılışa katılanlar çadırlardaki stantları tek tek gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis´te fındık hasadı başladı; 700 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis´te fındık hasadı başladı; 700 ton rekolte ...
Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van Gölü’nde yüzen vatandaşlar iskele üzerinde halay çekip eğleniyor
YEREL HABERLER Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van ...
Hizan fındığının hasadına başlandı
YEREL HABERLER Hizan fındığının hasadına başlandı
Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı
YEREL HABERLER Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.