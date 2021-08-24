Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili bilimsel çalışma: “HDP'nin gençlik kolları evlatların kaçırılmasında aktif çalışıyordu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili bilimsel çalışma: “HDP'nin gençlik kolları evlatların kaçırılmasında aktif çalışıyordu”

İHA

Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili bilimsel çalışma: “HDP'nin gençlik kolları evlatların kaçırılmasında aktif çalışıyordu”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır anneleri ile ilgili ilk kez bilimsel bir çalışma yaptı. Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Palabıyık, “Görüştüğüm aileler, özellikle evlatlarının kaçırılmasında HDP’nin aktif rol oynadığını ifade etti” dedi.
Diyarbakır anneleri ile ilgili çalışmasına ilişkin konuşan BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Sosyolojik araştırması için nöbetteki 15 anne ve 5 baba ile görüşüldü. Hikayeleri tek tek dinlendik. Yapılan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Orada hem asker anneleri, hem polis anneleri bir de sivil anneler var. Sivillerin orada olması bir terör olayı yaşandığını ve HDP'nin de Türkiye'de yaşanan bir terör olayına karşı sessiz kaldığını ortaya koyuyor” dedi.

“HDP, PKK’nın politikalarını uygulayan bir partidir”
Doç. Dr. Adem Palabıyık, HDP’nin ifade ettiği bütün tezlerin çöktüğünü dile getirerek, “Bu tezler, terör örgütü PKK’nın tezleridir ve bu pratikle anlaşılmaktadır ki HDP, PKK’nın politikalarını uygulayan bir partidir. HDP, Kürt sorunundan ziyade PKK’yı kurtarma ve ayrıcalık sağlama peşindedir. Ayrıca, ilk defa Kürt kavramı üzerinde bir siyasal mücadele içinde olmadan sivil bir mücadele başlatıldı. Bu protesto, Kürt sorunu ile PKK’nın ayrı konular olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur” diye konuştu.
“Görüştüğüm aileler, özellikle evlatlarının kaçırılmasında HDP’nin aktif rol oynadığını ifade etti” diyen Palabıyık, şöyle konuştu:
“HDP’nin çözüm sürecini sabote ettiğine dair söylenenlerin ne kadar gerçek olduğu bu görüşmelerden sonra kolaylıkla anlaşılabilir. Cemile Hanım ile konuşurken söylediği şu cümleleri dinleyen bütün anneler katılmıştır. ‘HDP’nin gençlik kolları çok aktif çalışıyordu. Sürekli evimize gelip oğlumu soruyorlardı. Okulda da hep yanındaymışlar. En başta bilmiyordum, sonra öğrendim.’ Bu cümleden sonra birçok sivil evlat annesi, çocukları ile kurulan bağlardan en başlarda haberdar olmadıklarını deklare etmişlerdir. Toplu şekilde bu sözlere onay verildikten sonra Cemile Hanım sözlerine şöyle devam etti; ‘HDP’lilere defalarca evlatlarımdan uzak durun dedim ama çocuğumu kandırmışlardı. HDP’ye lanet olsun, Kürt halkının yüzüne baka baka yalan söylediler. Evlatlarımızı PKK’ya bizzat götürdüler. Hakkımı helal etmiyorum’ diyor. Cemile Hanım'ın bu sözünden sonra alkışlar oluştu ve ağlamalar başladı. Çünkü bütün annelerin, evlatlarını kaybetme süreci böyle başlamıştı. Evlatları asker ve polis olanların ise hikâyesi biraz farklıydı. Cennet, Songül ve Sadiye hanımların evlatları ise asker ve polistir. Genellikle kaçırılış yılları 20132015 yılları arasına karşılık gelmektedir. Songül Hanım'ın oğlu Müslüm askermiş ve 19 yaşında kaçırılmış. Kaçırılma olayını Songül Hanım şöyle ifade etmiştir, ‘Oğlumu otobüs ile yolcu etmiştik ve askerdi. Tunceli/Pülümür yolunda PKK otobüsün önünü kesmiş ve asker olanları kaçırmıştır. Benim oğlumu o zaman kaçırdılar. HDP her şeyi biliyordu, belki de PKK’ya onlar söylemiştir’ diyor. Hemen hemen bütün anne ve babalar çocuklarının kaçırıldığı süreçte HDP ile diyalog kurmuş ama hiçbir karşılık alamamışlardır. Kurulan bu diyalog ise HDP’ye destek anlamına gelmemektedir. Evlatlarını isteyecek bir mekân olarak HDP’yi gördükleri için HDP vekillerine özellikle gitmiş ve görüşmüşlerdir."
Doç. Dr. Palabıyık, tüm ailelerin bir an evvel evlatlarına kavuşması temennisinde bulunarak, “Örneğin Cennet, Sadiye ve Songül Hanım'a oğullarının videoları izletilmiş ve gönderilmiştir. Salih Bey ise oğlu Ömer için 10 bin dolar ödemiş ama kandırılmıştır. Celil Bey ise evini satarak 125 bin TL ödemiş ama yine de oğlu Yusuf teslim edilmemiştir. Paraların HDP’ye verildiğini ve onların da PKK’ya verdiklerini ifade eden anne ve babalar, çocuklarından hiçbir haber almamışlardır. Örneğin Celil Bey şunları ifade etmiştir, ‘HDP’liler ile tartıştık. Çocuğumu geri getirmek için para istediler. Evimi sattım, 125 bin TL aldım. Cizre’ye gittim. Parayı verdim ama bana bu az dediler. Üç katını istediler. Veremeyeceğimi söyledim. Paramı alıp, gittiler ve oğlumu vermediler. Şimdi evsiz kaldım’ diyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup taştı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup ...
Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta ...
Bitlis´te fındık hasadı başladı; 700 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis´te fındık hasadı başladı; 700 ton rekolte ...
Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van Gölü’nde yüzen vatandaşlar iskele üzerinde halay çekip eğleniyor
YEREL HABERLER Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van ...
Hizan fındığının hasadına başlandı
YEREL HABERLER Hizan fındığının hasadına başlandı
Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı
YEREL HABERLER Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.