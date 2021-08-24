Ahlat’taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor

İHA

Ahlat’taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Çarho mavkisinde Malazgirt Zaferi kutlamaları coşkuyla devam ediyor.
Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yılı nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde kutlama programı düzenleniyor. Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisi ile başlayan Malazgirt kutlamaları, bugün yöresel halk oyunları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi etkinliklerle devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gün devam edecek etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Festivalimiz 23 Ağustos itibariyle başladı. Bugünkü katılımımız fevkalade iyi. Vatandaşımızın teveccühü de çok çok olumlu. Uluslararası birtakım katılımlar gerçekleşiyor. Takriben 10 ülke TİKA Başkanlığı tarafından yürütülen bir programla mutfak lezzetlerini sunuyor. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan bütün Türki cumhuriyetler olmakla beraber ama aynı zamanda bu yıl Afganistan var. Yine akabinde gördüğümüz kadarıyla Uzakdoğu devletlerinden sağlam bir katılım var. Tabi Ahlat’ın zaten geçmişteki misyonu Anadolu’nun birliğini, dirliğini inşa eden bir özellik olmakla beraber AsyaAvrasya arasında da muhteşem bir köprü olma özelliğini başlatmasıydı, bugün de tam o özelliğini ortaya koyuyor. Yine bunun yanı sıra Türkiye’nin içerisindeki büyükşehir belediyelerimiz Diyarbakır’ından, Bursa’sına, Malatya’sına Edirne’den Kars’a böyle bir kültürler yürüyoruz. 80 vilayeti temsilen çadırlarımız var ve STK’larımız var. Bu yıl yine çok sağlam bir şekilde Yörük Türkmen obaları buradalar ama en önemlisi bütün milletimiz burada. Yarın da İnşallah bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımızı alanda ağırlayacağız ve bu muhteşem millet bahçesinin açılışını hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Bu milletin ümitleri fevkalade sağlamdır, yeşermiştir ve bize düşen burada milletimize hizmet etmekte kusur etmemektir. Bu millet her türlü hizmete layıktır, biz de milletimize layık olmaya gayret ediyoruz” dedi.
Kocaeli’den kutlamalara katılmak üzere Ahlat’a gelen Kocaeli Belediyesi yetkilisi Lokman Ceyhan, “Kocaeli Belediyesi adına her yıl Malazgirt anma etkinliklerine katılıyoruz. Kocaelimize ait olan yöresel ürünlerimizi burada tanıtıyoruz. Hereke halısı, kandıra bezi, pişmaniyemiz meşhurdur. Tüm Türkiye buraya geliyor, buradaki insanlara Kocaelimizi tanıtmış oluyoruz. Bu sene ikinciyi geliyoruz buraya. İnşallah davet edildiğimiz sürece buraya geleceğiz. Geçen yıl geldiğimizde alan biraz zayıftı. Bu sene gerçekten çok güzel yeşillendirilmiş, millet bahçesi olarak dizayn edilmiş. Devletimizin bu işe önem vermesi Malazgirt’in tüm insanlar tarafından bilinmesini sağlayacak şekilde burayı aktif hale getirmesi takdire şayandır. Biz çok memnun kaldık, çok mutlu olduk. İnşallah dediğim gibi Malazgirt’teki o ruhu tüm gençlerimiz, tüm geleceğimiz anlamış olur, tanımış olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili bilimsel çalışma: “HDP'nin gençlik kolları evlatların kaçırılmasında aktif çalışıyordu”
YEREL HABERLER Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili ...
Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup taştı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup ...
Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta ...
Bitlis´te fındık hasadı başladı; 700 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis´te fındık hasadı başladı; 700 ton rekolte ...
Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van Gölü’nde yüzen vatandaşlar iskele üzerinde halay çekip eğleniyor
YEREL HABERLER Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van ...
Hizan fındığının hasadına başlandı
YEREL HABERLER Hizan fındığının hasadına başlandı
Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı
YEREL HABERLER Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.