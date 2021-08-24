30 ülkeden okçular Ahlat'ta



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)YUNUS Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı'nın girişimleriyle Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 30 ülkeden Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen okçular, ilçe merkezini gezip, etkinlik alanında gösteri yaptı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, ihmal edilen tarihin, yeniden ihya edildiğini söyledi.

Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950´nci yıl dönümü kutlamaları ikinci gününde de devam ediyor. 1071 Ahlat Millet Bahçesi´nde Türk Yıldızları´nın gösterisi ile başlayan kutlamalar kapsamında yöresel halk oyunları, okçuluk, atlı cirit gibi birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliklere bu yıl 30 ülkeden gelen okçular da katıldı. Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı tarafından ilçeye getirilen okçuların gösterisi ilgi gördü.

Etkinliklere katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, ihmal edilen tarihin, yeniden ihya edildiğini söyledi. Prof. Dr. Ateş, sadece Türkiye´de değil, tüm dünyada etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 950 yıl önce bu topraklara gelişimizin yeniden hatırlanması, hatırlamak çok önemli. Çünkü hatırladıkça biz oluruz. Hatırladıkça millet oluruz. Unuttukça da yok oluruz, daralırız. Bu toprakları terör, göç ve başka siyasi sorunlar kaplar. Onun için hatırlamak çok önemli. Bu hatırlamayı devletimizin en üst düzeyi Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştiriliyor. Bizim Yunus Emre Enstitüsü olarak Okçular Vakfı ile 3 yıldır devam eden bir projenin de ürünleri burada. Biz 30 ülkede Türk okçuluğunu yaygınlaştırıyoruz. Türk okçuluğu kursları düzenliyoruz. Onun için bu etkinliğe de oradaki en başarılı okçuları davet ettik. 30 ülkeden temsilci var. Bu yıl aynı zamanda Yunus Emre ve Türkçe Yılı. Güneşin doğduğu bölgeden battığı bölgeye bir akış Türk tarihi boyunca vardır. Biz bunu geldiğimiz topraklarda burada yaşayan halklarla bir medeniyet oluşturduk. Bu medeniyet o kadar güçlü ki bin yıldır sarsılsa da düşmanlarla mücadele etse de dimdik ayakta. İnşallah önümüzdeki bin yıllarda batıya doğru ilerleyişimiz kültürel ve medeniyet olarak devam edecek. Onun için biz bu hatırlatmadan çok memnunuz. İstiyoruz ki Türkiye´nin bütün vatandaşları bunu hissetsin. Bizim için dönüm noktasıdır. Çanakkale nasıl dönüm noktası ise cumhuriyetin kuruluşu nasıl dönüm noktası ise Ahlat da bir dönüm noktasıdır. İhmal ettiğimiz bu tarihi yeniden ihya ediyoruz. Bunu sadece Türkiye´de değil, tüm dünyada yapıyoruz" dedi.

Etkinliklerde Türkiye´nin en büyük uçurtmaları uçuruldu. Programa katılan 68 ülkeden büyükelçiler ve diplomatlar stantları gezip, bölgenin en büyük Türk ve İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-08-24 17:11:08



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