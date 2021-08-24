30 ülkeden okçular Ahlat'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 ülkeden okçular Ahlat'ta

DHA

30 ülkeden okçular Ahlat'ta


Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)YUNUS Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı'nın girişimleriyle Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 30 ülkeden Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen okçular, ilçe merkezini gezip, etkinlik alanında gösteri yaptı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, ihmal edilen tarihin, yeniden ihya edildiğini söyledi.
Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950´nci yıl dönümü kutlamaları ikinci gününde de devam ediyor. 1071 Ahlat Millet Bahçesi´nde Türk Yıldızları´nın gösterisi ile başlayan kutlamalar kapsamında yöresel halk oyunları, okçuluk, atlı cirit gibi birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliklere bu yıl 30 ülkeden gelen okçular da katıldı. Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı tarafından ilçeye getirilen okçuların gösterisi ilgi gördü.
Etkinliklere katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, ihmal edilen tarihin, yeniden ihya edildiğini söyledi. Prof. Dr. Ateş, sadece Türkiye´de değil, tüm dünyada etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 950 yıl önce bu topraklara gelişimizin yeniden hatırlanması, hatırlamak çok önemli. Çünkü hatırladıkça biz oluruz. Hatırladıkça millet oluruz. Unuttukça da yok oluruz, daralırız. Bu toprakları terör, göç ve başka siyasi sorunlar kaplar. Onun için hatırlamak çok önemli. Bu hatırlamayı devletimizin en üst düzeyi Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştiriliyor. Bizim Yunus Emre Enstitüsü olarak Okçular Vakfı ile 3 yıldır devam eden bir projenin de ürünleri burada. Biz 30 ülkede Türk okçuluğunu yaygınlaştırıyoruz. Türk okçuluğu kursları düzenliyoruz. Onun için bu etkinliğe de oradaki en başarılı okçuları davet ettik. 30 ülkeden temsilci var. Bu yıl aynı zamanda Yunus Emre ve Türkçe Yılı. Güneşin doğduğu bölgeden battığı bölgeye bir akış Türk tarihi boyunca vardır. Biz bunu geldiğimiz topraklarda burada yaşayan halklarla bir medeniyet oluşturduk. Bu medeniyet o kadar güçlü ki bin yıldır sarsılsa da düşmanlarla mücadele etse de dimdik ayakta. İnşallah önümüzdeki bin yıllarda batıya doğru ilerleyişimiz kültürel ve medeniyet olarak devam edecek. Onun için biz bu hatırlatmadan çok memnunuz. İstiyoruz ki Türkiye´nin bütün vatandaşları bunu hissetsin. Bizim için dönüm noktasıdır. Çanakkale nasıl dönüm noktası ise cumhuriyetin kuruluşu nasıl dönüm noktası ise Ahlat da bir dönüm noktasıdır. İhmal ettiğimiz bu tarihi yeniden ihya ediyoruz. Bunu sadece Türkiye´de değil, tüm dünyada yapıyoruz" dedi.
Etkinliklerde Türkiye´nin en büyük uçurtmaları uçuruldu. Programa katılan 68 ülkeden büyükelçiler ve diplomatlar stantları gezip, bölgenin en büyük Türk ve İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2021-08-24 17:11:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat’taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor
YEREL HABERLER Ahlat’taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ...
Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili bilimsel çalışma: “HDP'nin gençlik kolları evlatların kaçırılmasında aktif çalışıyordu”
YEREL HABERLER Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili ...
Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup taştı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup ...
Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta ...
Bitlis´te fındık hasadı başladı; 700 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis´te fındık hasadı başladı; 700 ton rekolte ...
Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van Gölü’nde yüzen vatandaşlar iskele üzerinde halay çekip eğleniyor
YEREL HABERLER Ahlatlılar güne Van Gölü’nde yüzerek başlıyor Van ...
Hizan fındığının hasadına başlandı
YEREL HABERLER Hizan fındığının hasadına başlandı
Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı
YEREL HABERLER Yazdığı kitabı üniversite öğrencilerine burs olarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.