Bitlis İl Jandarma Komutanı değişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre İl Jandarma Komutanlıklarında değişim yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ise Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığına atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.