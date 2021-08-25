Ahlat'ta 150 metre uzunluğundaki ‘Fener Alayı’ yürüyüşü Ahlatlılar Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü Renkli yürüyüş havadan drone ile görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'ta 150 metre uzunluğundaki ‘Fener Alayı’ yürüyüşü Ahlatlılar Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü Renkli yürüyüş havadan drone ile görüntülendi

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.

Ahlat'ta 150 metre uzunluğundaki ‘Fener Alayı’ yürüyüşü Ahlatlılar Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü Renkli yürüyüş havadan drone ile görüntülendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.
"Fener Alayı"na Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, Kaymakam Fikret Dağ, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, kurum amirleri, gençler, mehteran takımı ve atlı birlik katıldı. Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık açtıkları 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve yaktıkları meşalelerle Ulu Cami önüne kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 1071'den bu yana bu toprakların bin yıldır hiç kesintiye uğramadan alemi İslam'a bayraktarlık yaptığını söyledi.
Daha sonra konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da, “Hep birlikte kutlu bir yürüyüşe şahitlik ettik. Bayrağımız şehit kanıdır onu temsil eder. Bu topraklar şehit kanıyla sulandığı için vatandır. Ve bizler bu vatanda sonuna kadar sahip çıkmak üzere her yıl 26 Ağustos’ta Malazgirt’te toplanıyoruz. Ahlat’ta toplanıyoruz. Çünkü diyoruz ki biz 1071’de Sultan Alparslan’la Selçukluyuz. Biz 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han'la Osmanlıyız. Biz 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise, “Ahlat kendine yakışanı yaptı. Ne güzel bir gece. 950 yıl önce Alparslan buradan Malazgirt'e uğurlanırken, bugün aynı şekilde aynı konuyu ve meseleyi paylaşıyorsunuz. Size ve Ahlat'a yakışan bu. 20 yılda bu ülkenin çehresi değişti. Bugün eğer Malazgirt ve Ahlat'a sahip çıkıyorsak, bu Ayasofya'nın açılışı kadar önemli. Bunlar çok kolay olmuyor. Onun için 20 yılın kıymetini bilmemiz lazım. Bu insanların kadrini ve kıymetini bilmek lazım. Ahlat bugüne kadar bunu başardı, bundan sonra da başaracak" diye konuştu.
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da bu kutlu ve mutlu gecede kendilerini bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanı ve Okçular Vakfı'na teşekkür ederek, "950. yıl önce Sultan Alparslan'ın bu ülkeyi ve Anadolu'yu bizlere yurt bırakmak için beyaz kefenini giyerek yola çıkmış ve Allah'a şükürler olsun 200 bin kişilik küffar ordusuna karşı 50 bin kişiyle Malazgirt Savaşı'nı kazanmıştır" ifadesini kullandı.
Son olarak konuşan Bitlis Valisi Vali Çağatay, Sultan Alparslan ve kahraman yiğitlerinin bin yıl önce bu toprakları hediye ettiğini belirterek, "Kendilerince bizi topraklardan göndermek isteyenleri def eden Atatürk'ten, bütün atalarımızdan ve kahraman yiğitlerinden Allah razı olsun. Bu güzellikleri burada huzur içinde yaşıyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük emek ve gayreti var. Yarın misafir edeceğiz. Yarın bizleri şereflendirecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis İl Jandarma Komutanı değişti
YEREL HABERLER Bitlis İl Jandarma Komutanı değişti
Büyükelçiler, Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
YEREL HABERLER Büyükelçiler, Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
30 ülkeden 30 okçu Ahlat’ta Türkçe konuşan okçular Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü etkinliklerine renk kattı
YEREL HABERLER 30 ülkeden 30 okçu Ahlat’ta Türkçe konuşan okçular ...
Malazgirt Zaferi kutlamaları nedeniyle otellerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi kutlamaları nedeniyle otellerde ...
30 ülkeden okçular Ahlat'ta
YEREL HABERLER 30 ülkeden okçular Ahlat'ta
Ahlat’taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor
YEREL HABERLER Ahlat’taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ...
Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili bilimsel çalışma: “HDP'nin gençlik kolları evlatların kaçırılmasında aktif çalışıyordu”
YEREL HABERLER Dr. Adem Palabıyık'tan, Diyarbakır anneleriyle ilgili ...
Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup taştı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup ...
Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı kutlanıyor Ahlat’ta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.