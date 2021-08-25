Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahne alan ve Türk dünyasına adını Nogay Marşı'yla duyuran Arslanbek Sultanbekov, yoğun ilgi gördü.

Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki Millet Bahçesinde kutlu zaferin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Ok atışlarının yapıldığı ve uçurtma şenliğinin düzenlendiği etkinlik alanında atlı spor gösterileri de yoğun ilgi görüyor. Türki cumhuriyetlerinin de katıldığı etkinlik alanında sahne alan Arslanbek Sultanbekov, büyük ilgi gördü. Nogay Marşı ve Dombra eseriyle Türk dünyasında adını duyurmuş olan ve Kuruluş Osman dizisinde oynayarak 'Osman Bey' marşını da seslendirerek Türkiye'de büyük hayran kitlesine kavuşan Arslanbek Sultanbekov, zafer etkinliğine de damga vurdu.

İHA muhabirine konuşan sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Türkiye’nin bir lokomotif gibi Müslümanların önünde ilerlediğini belirtti. Türkiye’de yaşanan olumsuz durumlarda canlarının yandığını ifade eden Sultanbekov, özellikle orman yangınlarından dolayı çok üzüldüklerini söyledi. Şarkılarıyla Türk ruhunu diri tuttuğunu ve heyecanlandırdığını dile getiren Sultanbekov, etkinlik alanında bayram sevinci yaşadıklarını kaydetti.

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