Süphan'a tırmanan Ukraynalı dağcıdan haber alınamıyor (2)

Sadece yatarak 300 avronun sahibi oldu

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ARAMA ÇALIŞMALARI SURUYOR

Dün Süphan Dağı'na tırmanışa geçtikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan dağcının Ukraynalı Vadim Zaskalko (32) olduğu belirtildi. Zaskalko'yu arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2021-08-25 15:02:21



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