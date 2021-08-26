Özcan ÇİRŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te yolcu otobüsü ile TIR´ın çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Bitlis-Van karayolu Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Van´dan Bitlis yönüne giden Van Kalesi firmasına ait 65 AAL 434 plakalı yolcu otobüsü, virajda karşı yönden gelen İran plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, araçta sıkışan otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile 2 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-08-26 10:13:12
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