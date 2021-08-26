Otobüs ile tır çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bu sabah TatvanVan karayolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Van’dan Bitlis yönüne giden 65 AAL 434 plakalı yolcu otobüsü, virajda karşı yönden gelen İran plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otobüs şoförü ile isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile 2 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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