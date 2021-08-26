Bakan Gül, sosyal medyadan gelen daveti geri çevirmedi Bakan Gül, Ahlat Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan fotoğrafına yorum yaparak kendisine davette bulunan infaz koruma memurunun daveti üzerine Ahlat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ahlat’ta görev yapan infaz koruma memuru Sezer Tandoğan'ın sosyal medyada yaptığı davet üzerine Ahlat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kutlama törenine katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşımı gören infaz koruma memuru Sezer Tandoğan da fotoğrafa, "Ahlat'a kadar gelişmişken Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna da ziyaretlerinizi, personelleriniz ile iç içe olmanızı bekleriz Sayın Bakanım" yorumunu yaptı.

Tandoğan’ın yorumunu cevaplayan Bakan Gül, “Geliyorum arkadaşlar çayınızı içmeye” mesajını paylaşıp Ahlat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan ve ceza infaz kurumu yetkililerinden bilgi alan Adalet Bakanı Gül, personelle buluştu.

Ceza infaz kurumu bahçesinde infaz kurumu memurlarıyla bir araya gelen Bakan Gül, "Bize bu vatanı emanet kılan ve Anadolu'nun topraklarını açan ecdadımızı rahmetle, tüm şehitlerimizi minnette yad ediyoruz. Onlara layık olarak çalışıp bizden sonraki nesillere de ülkemizi, daha güçlü ve bağımsızlığını ebedi olarak koruyacak şekilde büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillerin de beklentileri budur. Bu vesileyle sizlerle bir aradayız. Dün Sezer’in de 'bize gelmiyorsunuz' diye bir mesajı oldu. Gittiğimiz yerlerde özellikle adliye ve cezaevi çalışanlarımızla bir arada olmaya çalışıyorum. O da teşvik etmiş oldu. Çünkü bizler adalet hizmetlerini tesis eden tüm çalışanlarımızla birer aileyiz. Bu hizmetler ne kadar güçlü verilirse, insanların adalete olan inancı ve güveni daha da artar. Ceza infaz kurumlarında görev yapan arkadaşlarımız olarak devletin, canını emanet ettiği kişileri infazını ve rehabilitasyonlarını en verimli şekilde geçirmeleri için canla başla çalışıyorsunuz. Çok önemli bir mesleği ifa ediyorsunuz. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İnfaz koruma memurluğu kamuoyunda da çok önemli ve saygın bir meslek haline geldi, gelmeye devam ediyor. Bu konuda el birliğiyle çabalarımızı artıracağız” dedi.

Bakanın mesajına cevap vererek çalıştığı kurumu ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren infaz koruma memuru Sezer Tandoğan, davetlerine icabet eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e teşekkür etti. Bakan Gül, cezaevi personeliyle toplu fotoğraf çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

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